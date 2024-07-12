交通部公布上周交通事故死亡人數！台南5人、屏東3人 這縣市有行人死亡

為加強改善我國道路安全，交通部今起將每周五公布24小時交通事故死亡及通報資料，上周6月29日到7月5日共27人死亡，其中1名為行人，死亡數量最多為台南市5人、桃園市4人、彰化縣3人，屏東縣3人，行人死亡僅桃園市1人。

交通部今與警政署公布24小時交通事故死亡數據，今年截至7月5日已有831人死亡，其中行人有106人，上周6月29日到7月5日共27人死亡，其中1名為行人。若以縣市來看，死亡人數最多為台南市有5人、桃園市4人、彰化縣3人，屏東縣3人，行人死亡最多為桃園市1人。另有8縣市沒有發生交通死亡事故。

交通部進一步分析桃園市行人事故個案，6月25日晚間一輛自小客車沿南園二路內側車道往中園路方向直行，1名行人於路段中穿越往對向車道，於車道上與小客車發生碰撞，可能肇事原因為行人違規穿越馬路。交通部表示，由於現場路段標誌標線明確，且設置有減速提醒標線，尚無工程改善建議，後續將加強宣導行人行走行穿線，並加強違規穿越馬路執法工作。

交通部政務次長陳彥伯表示，過去國內採用30日死亡為統計基準，但公布時間有2個月落差，導致各縣市延後2個月改善，現每周公布24小時死亡數字，可讓各單位可及早改善，並公開揭露各級政府努力成果。他也說，1至7月24小時交通事故死亡下降達標已是趨勢，透過每周公布，也能了解哪些縣市在哪些行為有惡化，要求及時改善。