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台灣好行一日遊200元！北市推「小9公車套票」超值省

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
台灣好行「北投-竹子湖線」小9線明日正式啟動。圖/臺北巿政府觀光傳播局提供
台灣好行「北投-竹子湖線」小9線明日正式啟動。圖/臺北巿政府觀光傳播局提供

暑假想輕鬆串遊陽明山美景及新北投溫泉，「台灣好行」是個好選擇。臺北市政府觀光傳播局今（12日）於新北投車站舉辦記者會宣布，明（13日）開賣「台灣好行 北投－竹子湖線」小9公車系列套票，包括景點門票及超過30家合作店家優惠，新北投溫泉文化公車小39也於今日上路，帶領國內外遊客深入北投竹子湖，體驗百年溫泉。

觀傳局表示，搭配暑假推出的北投夏日魔法節，台灣好行「北投-竹子湖線」共有7款套票，每款皆含北北基好玩卡，不僅能搭乘台灣好行「北投-竹子湖線」，還能於開卡當日無限次搭乘台北捷運及北北基公車（不包含編碼4碼之公路客運）。此外，套票內還提供店家商品或門票兌換券、住宿或泡湯抵用券等好康優惠，套票於燦星旅遊、可樂旅遊、KKDAY等通路販售，數量有限、售完為止。

此外，「新北投溫泉文化公車小39」也於今日上路，每周五、六、日行駛於新北投車站-硫磺谷，並首發限量1,000張珍藏版紀念票券，售價僅39元，可一日內無限次搭乘新北投溫泉文化公車暢遊周邊景點。

觀傳局長王秋冬表示，民眾持「台灣好行-北投竹子湖線」或「新北投溫泉文化公車」套票及一日票券，可享超過30家台灣好行「北投-竹子湖線」沿線合作店家專屬優惠折扣，套票專案價更下殺4.5折，一日遊200元、二日遊550元。

此外，觀傳局也首次推出「士林北投大連線」套色集章活動，串連北投、竹子湖及士林區一帶店家，遊客於指定店家或旅客服務中心收集四色印章，即可至新北投車站現場抽獎換好禮，獎品包含住宿券、在地農產禮盒等。7月13日起搭乘小9公車，上車即可獲得竹子湖農場門票折抵30元的優惠券，送完為止。

套票相關資訊可查台灣好行官網：https://www.taiwantrip.com.tw，套票服務專線：02-2521-1515分機520吳小姐。

「台灣好行 北投－竹子湖線」小9公車系列優惠套票13日開賣。圖/臺北巿政府觀光傳播局提供
「台灣好行 北投－竹子湖線」小9公車系列優惠套票13日開賣。圖/臺北巿政府觀光傳播局提供
台灣好行「北投-竹子湖線」共7款套票，並可享沿途店家優惠。圖/臺北巿政府觀光傳播局提供
台灣好行「北投-竹子湖線」共7款套票，並可享沿途店家優惠。圖/臺北巿政府觀光傳播局提供

北投 新北 竹子湖

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