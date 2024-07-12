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卡車司機因顏損遭辭 餐飲業響應職場臉部平權進用

中央社／ 台北12日電

今年43歲的張哥（化名）開了一輩子卡車，去年因口腔癌手術切除舌頭，遭公司以無法服務客人為由辭退，只能靠太太2萬元月薪支撐家計，幸有三商餐飲集團給予機會，展開新職涯

張哥因罹患口腔癌，3度接受手術、放療和化療，但去年病況導致他必須切除舌頭，講話不清楚，也在臉上留下疤痕。開了一輩子卡車的他，遭公司以「無法服務客人」為由辭退，後續求職也因「外觀會嚇到人、講話不清楚」遭拒；去年才剛結婚的他，只能靠著太太每月新台幣2萬元的薪水過活。

幸好因三商餐飲集團與陽光基金會合作，提供實習與工作機會，讓張哥看到曙光。面試過程中，店長不但跟他溝通無礙，也耐心幫他安排實習、工作機會，雖然對於沒有嘗試過的餐飲業有所擔心，但他表示非常感謝這次機會，會努力試試看。

陽光基金會今年首次與三商餐飲集團旗下6大餐飲品牌合作，在全台約354家門市推動「職場臉部平權服務計畫」，提供顏損者工作、實習機會，盼幫助他們融入社會。

三商餐飲集團副總經理林健雄今天在「職場臉部平權—餐飲服務業率先響應」記者會上表示，相信每個人都擁有無限潛力和才華，只要給予機會，就能在職場發光發熱；三商餐飲長期致力建立多元、平等、包容的職場，盼透過這次合作，幫助傷友實現職業夢想。

林健雄說，三商長年與身心障礙團體合作打造友善職場，各店職員也相當習慣協助訓練或與消費者溝通，相信顏面損傷者的加入，不僅能順利升任內外場工作，還能讓三商更上一層樓。

「不管顏面外觀如何，每個人都應獲得自我實現的平等機會」，陽光基金會執行長舒靜嫻表示，期待有越來越多企業一起響應「職場臉部平權服務」計畫，讓顏損者在求職過程中，不因外表而來的刻板印象或歧視而遭受限制。

支持多元共融職場，悠遊卡公司表示，即日起至9月30日，使用悠遊卡或悠遊付至三商餐飲旗下品牌：三商巧福、三商鮮五丼、拿坡里PIZZA、拿坡里炸雞、福勝亭、品川蘭門市消費，單筆滿額享優惠，且悠遊卡會捐5元給予陽光基金會，支持公益。

口腔癌 職場 職業 職涯 餐飲業

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