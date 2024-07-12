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國際偶戲職人學校展首屆成果 北中南「偶遇」觀眾

中央社／ 台北12日電
利澤國際偶戲藝術村。圖／聯合報系資料照片
利澤國際偶戲藝術村。圖／聯合報系資料照片

蝸牛、香菇靈活地動起來，及極富巧思手臂挖土機，利澤國際偶戲藝術村首屆「國際偶戲職人學校」，吸引台、馬、港、泰等地學員參與，7月起北中南舉辦畢業發表巡演，期待與觀眾「偶遇」。

「國際偶戲職人學校」由台灣無獨有偶工作室劇團號召，匯聚國內當代偶戲專業菁英，共同會編出系統性的專業教材與師資，陪伴學員由淺入深的從身體準備，到學習操偶、製偶。2023年，獲財團法人國家文化藝術基金會「藝術未來行動」計畫支持，以2年期學程培養當代偶戲專業人才。

無獨有偶工作室劇團團長鄭嘉音今天在記者會分享，偶戲是相當專門、得花時間專研的藝術，很開心首屆即吸引擁有不同背景的學員，包含美術、表演、劇本編撰等，讓彼此在學習過程有更多刺激交流。

學員組成來自世界各地，表演成果超越語言，特別的是能走上國際，今年10月學員作品就將參與印尼「紙月亮國際偶戲節」，她也期待能把大家的作品推向更多國際藝術節

今年畢業作品有來自台灣的戲劇工作者王華清「家有餓鼠」與劇本創作者郭品辰「施工中敬請期待」，香港專業製偶師周曉文「烏啄啄冒險樂園」，馬來西亞偶戲製作者湯貝爾「菇 FOR YOU」，泰國當代偶戲藝術家Sirikarn Bunjongtad「蝸牛」。

周曉文受訪分享，她原本在香港從事舞台道具設計，慢慢接觸偶戲後，發現自己更喜歡偶在舞台上的生命力，開始全心投注創作。她表示，台灣有很多很棒的偶戲表演團隊，因此在知道有「國際偶戲職人學校」成立後便來台參與。

第一屆國際偶戲職人學校畢業作品以「動態偶藝博物館」概念串聯，主題則為「偶遇 偶與我」，將於13日在台北偶戲館、20日在雲林布袋戲館及27日在高雄市皮影戲館演出。演出形式特別融入個場館空間特色，有專人以遊走式引導觀眾閱賞，期待讓觀眾在特殊定點「偶遇」職人們的趣味創作。

布袋戲 藝術節

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