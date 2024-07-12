加嚴空汙標準是假象 環團批環境部SRF修法研商會獨漏環團

政府力推SRF（固體再生燃料）製造與使用爭議不斷，監督施政聯盟今偕同立委陳昭姿、台中市議員吳佩芸、時代力量台中黨部共同召開記者會，控訴環境部日前舉辦SRF空汙三法修正草案研商獨漏環團，涉嫌刻意排除異見，要求環境部加開公聽會。環團也批評，草案所訂成分標準及排放標準明顯過於寬鬆，環境部卻形塑出加嚴管理的假象，實則替SRF開綠燈護航。

陳昭姿指出，環境部在6月底預告「公私場所固定污染源燃料混燒比例及成分標準」、「公私場所固定污染源應符合混燒比例及成分標準之燃料」及「鍋爐空氣污染物排放標準」等3項修正草案，加強管制使用資源循環燃料衍生的空氣汙染排放，但這三項行政法規仍有許多不足之處，但環境部在1日召開的研商會，竟然沒有任何環保團體參與。

她進一步說，外界現在質疑環境部蓄意將環團的聲音排除在外，經她追查，與會代表幾乎都是SRF相關業者和環境部官員，環團的聲音完全被忽略，與彭部長承諾將聽取多方意見的說法背道而馳。

監督施政聯盟召集人陳椒華批評，SRF的製造與使用都會產生致癌物，尤其使用廢塑膠製造及燃燒，有戴奧辛、塑化劑等環境賀爾蒙的排放問題，影響鄰近居民健康甚鉅，但環境部沒有評估致癌風險，就草率訂定寬鬆的排放標準，簡直草菅人命，而且不訂行政規範，讓SRF製造與使用的汙染可以肆無忌憚橫行，她要求環境部應盡速修正，確實加嚴管理，勿形塑加嚴管理SRF的假象，實則以寬鬆標準幫SRF開綠燈護航。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，SRF美其名是綠能，卻是實實在在的焚化爐燒垃圾，本次修法納入戴奧辛，但中小型廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準或廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準，是超過20年的老舊法規，更未見納入固定汙染源有害空氣汙染物排放標準。她指出，這次法規上，看不到任何燃料的品質把關機制，例如使用燃料的品質應符合有標準，需檢附檢驗認證燃料品質報告，以及符合最安全不致生汙染的SOP使用混燒的說明書等。

看守台灣協會秘書長謝和霖建議，使用SRF的工業鍋爐，戴奧辛排放標準應以焚化爐戴奧辛排放標準的0.1ng/Nm3乘以SRF混燒比例，排除稀釋效應的影響。鉛、鎘、汞等重金屬排放標準也一樣，要以焚化爐重金屬排放標準乘以SRF混燒比例。對於SRF製造業者，也應以考量業者將廢塑膠破碎、熱壓製成SRF時，可能會產生棉絮、微粒、異味等空汙問題，除在固體再生燃料製造技術指引與品質規範要求應具備相關空汙染防制設備外，也應訂定相關空汙排放標準與監測規範，避免危害鄰近社區。