天氣熱爆！監獄等地潮濕悶熱 醫師示警：「這些因素」容易染疥瘡

台灣的夏天總是潮濕悶熱，更容易讓皮膚病找上門，尤其監所、軍營、安養機構等地點，容易因悶熱不通風、密集接觸等因素影響，而讓相關人員出現如「疥瘡」等傳染性皮膚炎，因為症狀和過敏性皮膚炎類似，1星期未改善就要進一步治療；預防方式包括維持皮膚清爽、通風乾燥、衣物透氣、多喝水等，但也不宜直接打赤膊，否則反而容易因為汗水阻塞毛孔，導致皮膚發炎。

曾有名住在安養機構的阿公有不明顯疥瘡症狀，30多歲的孫女來探望時也被傳染，開業皮膚科醫師趙昭明說，這名女性後續又和其他友人接觸，對方在4至6天後開始出現搔抓的情形，且愈來愈嚴重，後來才發現是因為接觸而傳染的。

趙昭明說，在軍營或者監所等群聚環境，天氣一熱又多人密集接觸，容易出現如「疥瘡」等傳染性皮膚病，有些感染疥瘡的患者症狀不明顯，容易誤以為是過敏性皮膚炎，如果有人因此感染卻未治療，就會出現進一步傳染。

疥瘡可能出現在四肢、手指縫、腳趾縫等，如果衣服穿得緊，在腰帶或肚皮位置，會有一顆顆小診子，趙昭明說，疹子白天會反反覆覆發癢，晚上一熱或者穿衣服穿得多，症狀會更厲害，也有些患者的分佈部位會出現在手掌、腳掌、腋下等，甚至可能擴散到胸背，出現一顆顆紅癢的丘疹，如持續逾1周，可能需要藥物和殺疥藥物治療。

趙昭明指出，夏天的皮膚病最要小心潮濕悶熱，預防方式包括降低皮膚溫度保持清爽、通風乾燥等，有流汗或潮濕要擦乾，同時要盡量選擇透氣衣物並多喝水加速新陳代謝，一但出現症狀就要避免搔抓而釀成續發性皮膚病變。

有些民眾傾向乾脆不穿衣服，認為對皮膚完全沒有阻塞，趙昭明提醒，滯留在皮膚的汗水如果沒有擦拭掉，又沒有衣物吸收汗水，反而會導致毛孔阻塞、發炎，形成濕疹性皮膚炎等。

趙昭明進一步解釋，夏天常見的皮膚炎，可大致分為濕疹性皮膚炎、黴菌性皮膚炎、蚊蟲叮咬造成皮膚炎、光敏感皮膚炎等「原發性皮膚炎」，以及搔抓造成的續發性皮膚炎，還有接觸造成的接觸性皮膚炎等。

趙昭明表示，濕疹性皮膚炎因為濕、熱，導致毛孔因阻塞，而出現類似過敏性丘疹等現象，例如紅紅癢癢的疹子，像痱子一樣在身體四周，只要是衣服遮蔽處，就呈現紅、腫、癢、刺痛等現象，或者如季節交替溫差大出現的手腳汗皰疹，體表會有一顆顆水泡，主要和個人體質有關。

黴菌性皮膚炎則主要受到濕熱因素影響，趙昭明指出，很多人體質敏感，在皮膚彎曲等部位沒清乾淨，會造成黴菌感染，潮濕悶熱環境下，如說穿鞋子太久腳潮濕，會產生香港腳，發生在胯下、褲子悶熱不透氣，會產生股癬，搔抓或流汗沒清乾淨，更可能蔓延到全身造成皮癬。

另外，有些皮膚炎是蚊蟲叮藥所致，例如出遊時被小黑蚊、跳蚤、床蝨等叮咬；夏天日照強烈，紫外線照射會出現光敏感性皮膚炎，防曬不徹底時，皮膚會出現一顆顆如雞皮疙瘩現象，也是常見問題 。

趙昭明指出，續發性皮膚炎則是因為皮膚癢，卻沒有進一步治療、保養，因為搔抓造成金黃色葡萄球菌等細菌感染，導致皮膚表面發炎，如毛囊炎等，甚至可能造成蜂窩性組織炎等症狀。