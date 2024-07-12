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彭啟明遭質疑環評未利益迴避 天氣風險公司發3點澄清

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部長彭啟明。記者黃仲裕／攝影
環境部長彭啟明。記者黃仲裕／攝影

藍委今舉行「利益未迴避，重創環評公信力」記者會指出，環境部長彭啟明在上任主持的首場環評會個案，是先前在擔任天氣風險公司總經理時的業主達德能源，曾有新台幣7千萬元合作案，質疑彭啟明未利益迴避。對此，天氣風險管理開發公司今也發出3點聲明，強調彭啟明就任環境部長前，就已辭去公司職務，也未參與經營運作，而公司承攬案件，也與達德能源的雲林口湖鄉、四湖鄉陸域風場無任何關聯。

對於立委指控，彭啟明在臉書發文表示，他擔任天氣風險管理開發公司總經理期間，曾參與允能風力發電公司的離岸風電「風場營運期間鳥類調查統包契約」，但簽約對象是允能風力發電公司，當時的團隊也以離岸風電為目標，未經營陸域風電的調查。他更強調，擔任公職後即遵守利益迴避規定，以最高標準來要求自己。

天氣風險公司則聲明指出，前總經理彭啟明就任環境部長前，已辭去公司所有職務，也不再參與公司的經營運作。

聲明澄清，天氣風險公司承攬雲林允能離岸風場鳥類監測案，其服務範圍與達德能源的雲林口湖鄉、四湖鄉陸域風場無任何關聯。此外，天氣風險自2022年美國GIP收購達德集團全球離岸風電事業100%股權後，與達德集團至今無任何業務往來。

立委指控環境部長彭啟明在上任主持的首場環評會個案，是先前在擔任天氣風險公司總經理時的業主達德能源。天氣風險公司今發聲明澄清。圖/天氣風險管理開發公司提供
立委指控環境部長彭啟明在上任主持的首場環評會個案，是先前在擔任天氣風險公司總經理時的業主達德能源。天氣風險公司今發聲明澄清。圖/天氣風險管理開發公司提供

彭啟明

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