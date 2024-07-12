政界人物吸加熱菸惹議 國健署：違者一定依法開罰

菸害防制法新法納管加熱菸上路逾1年，非法菸品仍肆竄，甚至政界人物近期使用加熱菸時有所聞，國健署今天再強調國內目前完全沒有任何合法加熱菸，違者一定會依法開罰。

菸害防制法修正案去年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，攜帶入境最高罰新台幣500萬元；另外，菸害防制法第15條第2項明訂任何人不得使用非法菸品，最高可罰1萬元。

截至今年6月26日，仍無加熱菸通過健康評估，衛生福利部國民健康署吳昭軍上午出席活動後接受媒體聯訪時表示，針對加熱菸等指定菸品健康風險評估審查情形表示，目前12家提出申請，其中4家進入實質審查，並有2家已補正3次，是否通過仍待審查委員評估。

吳昭軍強調，業者提出的理由一定要能說服委員，國健署就是在行政作業上給予協助，外界很關心何時會通過，「但結果也有可能是不通過」；不用質疑，現在國內沒有合法的加熱菸。

國健署菸害防制組長羅素英說，加熱菸的健康風險評估審查會議依法進行中，由毒理學、公衛學、成癮等專家組成，給予專業意見，讓業者進行補件審查。過去1年多舉行了超過30場會議，只要有任何業者交上資料，就會儘速安排專家審查，「絕對沒有等待特定業者」。

羅素英表示，加熱菸健康風險評估審查絕對秉持「保護公眾與未成年健康」為最高原則，這也是審查速度比較慢的原因，專家委員必須審慎地逐一檢視業者提出資料，進一步要求更完整實證數據，各家補正速度不一，快則1個月內、較慢者可能耗時3個月補資料。

針對政界人物使用加熱菸時有所聞，羅素英說，各地方衛生單位將會介入查明，有違反菸害防制法就會依法開罰。「國健署沒有預設立場」，現階段對於若有產品健康風險評估審查通過後，包含上市時程、菸捐執行模式等，仍在規劃中，暫無定案，重心仍以健康風險評估審查為優先。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康