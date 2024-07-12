台南四大古蹟景點 上半年14萬人次國外旅客造訪

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，國外旅客造訪台南漸增，台南市政府統計，安平古堡、億載金城、赤崁樓、安平樹屋今年上半年國外旅客14萬人次造訪，以日籍旅客為大宗。

市府文化局今天指出，台南市四大古蹟景點的安平古堡、億載金城、赤崁樓、安平樹屋，民國112年參觀人數152萬人次，較111年增加約3成；今年上半年已超過去年同期水準。

在四大古蹟景點國外旅客方面，112年來訪國外旅客20萬6000人次，約占參觀總數13.6%；今年上半年已有14萬人次，占比成長至18%，以日籍旅客約25%為大宗。

市府新聞稿指出，隨著COVID-19後疫情時代來臨，國外旅客造訪台南逐漸復甦，安平古堡、億載金城、赤崁樓、安平樹屋等四大古蹟景點大幅成長，市府將持續強化國際觀光行銷，吸引更多國際遊客、創造在地經濟產值。

台南市長黃偉哲表示，市府將搶攻日本高校生「海外修學旅行」，祭出各項措施吸引日本學子到台南。台南是台灣文化首都，台南和日本又有深刻歷史淵源與情感，「台灣京都-台南」可望能成為日本學子「海外修學旅行」首選。

黃偉哲說，台南保留史前、荷據、清領、日治、民國各時期文化資產與生活樣貌，農漁物產豐富，又有山線、海線觀光景點資源，轄內還有3個國家級風景區，博物館、文化館、文化園區、特色觀光工廠林立，「台南400」城市主題展覽也陸續登場。

市府表示，近2年來組團參訪台南的國外學校及青年團體，涵蓋日本、越南、印尼、荷蘭、紐西蘭等國，顯見台南在國際觀光能見度不差。