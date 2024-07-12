快訊

被國會改革釋憲案「插花」？死刑是否違憲 7月23日無法宣判

113分科數甲／考生哀號「寫到手軟」！多選計算繁複 試題與解答出爐

台南四大古蹟景點 上半年14萬人次國外旅客造訪

中央社／ 台南12日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代，國外旅客造訪台南漸增，台南市政府統計，安平古堡、億載金城、赤崁樓、安平樹屋今年上半年國外旅客14萬人次造訪，以日籍旅客為大宗。

市府文化局今天指出，台南市四大古蹟景點的安平古堡、億載金城、赤崁樓、安平樹屋，民國112年參觀人數152萬人次，較111年增加約3成；今年上半年已超過去年同期水準。

在四大古蹟景點國外旅客方面，112年來訪國外旅客20萬6000人次，約占參觀總數13.6%；今年上半年已有14萬人次，占比成長至18%，以日籍旅客約25%為大宗。

市府新聞稿指出，隨著COVID-19後疫情時代來臨，國外旅客造訪台南逐漸復甦，安平古堡、億載金城、赤崁樓、安平樹屋等四大古蹟景點大幅成長，市府將持續強化國際觀光行銷，吸引更多國際遊客、創造在地經濟產值。

台南市長黃偉哲表示，市府將搶攻日本高校生「海外修學旅行」，祭出各項措施吸引日本學子到台南。台南是台灣文化首都，台南和日本又有深刻歷史淵源與情感，「台灣京都-台南」可望能成為日本學子「海外修學旅行」首選。

黃偉哲說，台南保留史前、荷據、清領、日治、民國各時期文化資產與生活樣貌，農漁物產豐富，又有山線、海線觀光景點資源，轄內還有3個國家級風景區，博物館、文化館、文化園區、特色觀光工廠林立，「台南400」城市主題展覽也陸續登場。

市府表示，近2年來組團參訪台南的國外學校及青年團體，涵蓋日本、越南、印尼、荷蘭、紐西蘭等國，顯見台南在國際觀光能見度不差。

日本

延伸閱讀

南市去年輕生死亡318人 市府提供43處免費心理諮商駐點服務

台南市警局長廖宗山接棒人選傳確定顏旺盛 轉折曝光

台南夏日音樂節將軍吼20日登場 6分鐘煙火首結合燈光秀

黃偉哲盼各區設浪浪臨時收容所 減少人犬衝突

相關新聞

立院將通過勞基法修正案 勞團：勞資協商延後退休只能接受砍薪回聘

立法院息下午預計二、三讀勞基法第54條修正草案，明訂經勞雇雙方協商後，得延後強制勞工退休年齡。工鬥團體今早赴立院前召開記...

蛋價低迷 張麗善：中央沒預警機制、現在才拜託民眾多吃蛋

國內蛋價持續低迷，雲林縣府今舉辦雞蛋行銷活動，縣長張麗善表示，蛋價低迷除與進口太多種雞，造成蛋雞種雞過剩，產銷制度沒有預...

柏昇賣過期14年肉品情節嚴重 高市衛生局加重裁罰840萬元

高雄仁武區柏昇冷凍食品公司涉嫌將冷藏肉品改標後出售，橋頭地檢署指揮偵辦，查獲11.4公噸豬、雞、鴨、牛、鵝等過期肉品，其...

台中55歲婦酷暑徒步赴約熱昏 體溫42度插管搶救

台中市一名55歲婦人日前與友人相約喝下午茶，午餐後頂著艷陽徒步赴約，竟在半途昏倒在路邊，經119送衛福部台中醫院急救，醫...

「不要再有下一個斑斑」全面禁山豬吊 動保團體公投連署第1階段達標

「不要再有下一個斑斑！」期盼不再有動物受到山豬吊殘害，台灣動物共生聯盟發起全面禁止山豬吊公投，第一階段連署書在短短一個月...

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

炎炎夏日只想待在冷氣房，享受涼爽的感覺？有醫生指出這是常見的健康「誤區」動作，且可能引發夏季「冷氣病」，出現頭痛、鼻塞、胸悶等症狀，嚴重時甚至可能引發心臟病或腦中風，兩類的患者更容易受到影響...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。