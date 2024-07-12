不能錯過的夏日獨立音樂盛典 7/19登場

2024新北市河海音樂季之貢寮國際海洋音樂祭將於7/19至7/21登場。

新北市政府表示，秉持海洋音樂祭的核心精神，支持原創音樂與多元曲風，除了三日的重磅卡司外，還有萬眾矚目的「海洋獨立音樂大賞」，歷經會前賽脫穎而出的10強樂團包含餵飽豬、兩棲人Amphibious、紛亂交錯、漫遊年代俱樂部、斯洛頻率Slowing Oscillation、時不我予、瘋狂公爵Crazy Duke、雨國Kingdom of Rain、SADOG、DrunkMonk撞克茫客即將在7/20(六)激戰開唱！

音樂祭活動三日還可以免費入場福隆國際沙雕藝術季，今年與LINE FRIENDS合作，展期至10/13(日)，此外，不僅有精彩的海祭活動，由東北角暨宜蘭海岸國家風景區辦理的2024福隆生活節也推出一系列夏季活動，包含自行車主題騎遊、草地浪花音樂會、山海市集等系列活動。

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