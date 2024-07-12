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動保團體發起禁山豬吊公投 林業保育署：恐加深地下化

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
全面禁止山豬吊公投連署第一階段達標，提案連署書5378份，逼近達標1900餘份的三倍，動保團體台灣動物共生聯盟今天前往送中選會，提交公投提案書，並帶著在山豬吊下倖存的兩隻截肢狗，在中選會舉辦記者會，呼籲不再有被山豬吊殘害的截肢動物，希望能具體從政策面要求農業部檢討發放交換改良山豬吊的不當政策，朝全面禁止山豬吊的政策前進。記者許正宏／攝影
全面禁止山豬吊公投連署第一階段達標，提案連署書5378份，逼近達標1900餘份的三倍，動保團體台灣動物共生聯盟今天前往送中選會，提交公投提案書，並帶著在山豬吊下倖存的兩隻截肢狗，在中選會舉辦記者會，呼籲不再有被山豬吊殘害的截肢動物，希望能具體從政策面要求農業部檢討發放交換改良山豬吊的不當政策，朝全面禁止山豬吊的政策前進。記者許正宏／攝影

台灣動物共生聯盟發起全面禁止山豬吊公投連署，第一階段連署書數量達標，今送四大箱提案連署書到中選會，若順利成案，可望在10月展開第二階段連署。對於動保團體訴求，農業部林業保育署回應，為防治野生動物危害農作及原住民族傳統狩獵，山村農民確有使用金屬套索需求，若全面禁用將無助改善現況，並迫使更加地下化，反不利於保育管理，林業保育署近年也已研發傷害性較小的改良式獵具。

林業保育署說，真正對野生動物造成立即而嚴重傷害的陷阱是金屬獸鋏，農業部已於野生動物保育法修法全面禁用，立法院正審議中。但金屬套索陷阱(山豬吊)是許多山區農民為減少野生動物農損而常用的防治工具，也有原住民用於獵捕野生動物，實務上確有其強烈需求，且無替代工具，實不應全面禁用金屬套索。

林業保育署表示，一旦使用金屬套索成為違法行為時，若不慎誤捕非標的瀕危野生動物(如黑熊)，使用者因擔心觸法，將不會再主動通報救援，甚至可能採取滅證手段，反不利於瀕危物種保育。

林業保育署表示，金屬套索的有效管理是目標，但前提是先取得使用的農民與原住民對政府的信任。多年來主流社會對農民防治獸害與原住民狩獵欠缺理解甚至敵視撻伐，套索布放始終處於地下化，政府難以觸及使用者，遑論納管，因此陷阱有效管理的目標，需要一段同理的時間與過程，無法ㄧ蹴可幾；貿然全面禁用，只會加深地下化，甚或導致山村民眾改用傷害性更大的防治措施(如放置毒餌)。

林業保育署也指出，依據生物多樣性公約及世界保育潮流，野生動物保育應尊重並顧及在地部落與社區權益。目前國際上均是鼓勵使用改良獵具，來降低對動物的無謂傷害，並無全面禁止使用金屬套索。而林業保育署研發的改良式獵具，便是參考自日本，其線徑大於4公厘；套索設有八字轉環及止滑套，可避免纏繞及束緊對動物造成傷害；另踏板直徑小於12公分，已證實可避免誤捕非標的野生動物(如黑熊、石虎)。

林業保育署強調，金屬套索的使用，應該在正視農民防治獸害需求與尊重原住民族自然資源權利的前提下，設法減輕套索對野生動物的傷害，林業保育署迄今已免費發放4609具給有需要的農民及原住民領用，在此次野保法修法通過後，也將循序漸進，以改良式獵具逐步取代市售大口徑踏板的整組式套索，並朝向更細緻的陷阱使用管理。

動物 農民

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