台製氣象衛星「獵風者」資料上架 助強降雨預報準確度

台灣首顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton）去年10月順利發射升空，10月12日開機後，歷經4個多月的時間完成儀器參數的調校，在容易發生劇烈天氣區域觀測，每秒產出6筆資料，每日可產出3至4萬筆觀測資料，其中7、8千筆可產出風速產品（最終產品），初步研究可彌補雷達在近地表區域的資料空缺，增加強降雨預報準確度。

國家太空中心（TASA）今於國科會舉行「資料上架及初步應用成果說明會」。獵風者計畫主持人林辰宗說明，獵風者衛星透過蒐集導航衛星經海面反射的訊號，進而掌握海面粗糙度，並反演出海面風速資料，經與大氣模式資料比對，驗證產品的正確性，觀測聚焦於太平洋、大西洋、印度洋低緯度帶，現已完成儀器參數調校，達觀測數據最佳化。

中央大學大氣科學系教授楊舒芝今分享初步研究成果指出，運用獵風者衛星在台灣海峽海面蒐集的風速資料進行研究發現，獵風者資料可彌補雷達在近地表區域的資料空缺，有效改善台灣西部及北部低層風場模擬正確性，增加岸邊強降雨預報的準確度。另也可應用於地面水體或土壤濕度探測。

國科會常務副主委陳宗權表示，獵風者除了驗證台灣的衛星本體與氣象酬載研製能力，也展現台灣在氣象觀測的實力。這些資料不僅為災害預警提供寶貴訊息，也為氣候研究、環境保護和決策制定提供科學依據；未來盼國家太空中心提升獵風者衛星的運作效能，有更多的應用。

國家太空中心主任吳宗信指出，獵風者衛星的全球導航衛星系統反射訊號接收儀資料處理系統，結合學界及中央氣象署，依據福衛三號及七號資料處理經驗，自主發展的演算法、資料處理模組及使用者服務系統；換言之，獵風者是國內首個從上游衛星本體與酬載儀器、到下游資料處理與應用，皆完全自主的氣象衛星計畫。

吳宗信也說，由於在國際間以衛星GNSS-R觀測獲得海面風速的技術剛起步，未來將就高風速資料處理及應用的技術展開國際合作，目前已接到其他國家表達合作意願，待有明確的進展會再對外說明。