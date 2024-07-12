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橫向國道唯一休息站 國6東草屯設計融入九九峰

中央社／ 南投縣12日電

經2年興建，國道6號東草屯休息站明天啟用，是橫向國道唯一休息站，有停車場、廁所、超商、小農市集、街頭藝人表演區等，景觀植栽以台灣原生種為主，設計融入九九峰地景。

東西向國道首座的東草屯休息站完工，明天正式啟用，行政院長卓榮泰、交通部長李孟諺、南投縣長許淑華、民進黨立法委員羅美玲、國民黨立委馬文君及游顥等人預計出席典禮，休息站超商今天開始進貨上架，交通部高速公路局、施工廠商也進行最後收尾及準備。

根據高公局資料，東草屯休息站總經費約新台幣4.5億元，設置廁所、超商、室內農特產市集、植栽區、滯洪池，停車區大型車10格、復康巴士1格、聯結車9格、小型車95格、親子車位3格、無障礙車位3格、充電樁6格，基地面積約5.3公頃，是節能減碳的休息站。

高公局活化原規劃收費站用地改為休息站，位置緊鄰九九峰、烏溪、鳥嘴潭人工湖，依山傍水，因此建築物設計呼應九九峰山脈，以幾何化形狀將地景融入建物造型，並營造通透、流動性動線，取得黃金級綠建築標章，建築設計更獲2022年國家卓越建設獎金質獎。

高公局中區養護工程分局長呂文玉今天接受中央社記者訪問表示，國道3號銜接國道6號沿線有許多景點，考量遊客若從南投縣埔里鎮出發，經國道往北、往南都需要一段路程才有服務區，因此新建東草屯休息站供用路人休憩，設計融入地景及節能減碳概念，盼提供更優質行旅服務，促進南投地區觀光發展。

國道

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