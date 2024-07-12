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高雄柏昇公司過期肉4廠商受害 聯上集團聲明：已全數下架

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市衛生局派人到柏昇冷凍公司出貨的餐廳冷凍庫，稽查庫存肉品並預防性下架。圖／衛生局提供
高市衛生局派人到柏昇冷凍公司出貨的餐廳冷凍庫，稽查庫存肉品並預防性下架。圖／衛生局提供

高雄仁武「柏昇冷凍公司」涉嫌以過期豬、雞、牛、鴨等肉品，混裝新鮮肉出售，衛生局與檢方9日在公司查獲11.4噸過期肉品。衛生局說，柏昇公司肉品流向高雄洲際酒店、聯上大飯店、台鋁、悅品中餐廳使用。聯上餐旅事業今天緊急發出聲明，痛斥柏昇公司「枉顧消費者食品安全」，商品已全數預防性下架，並全力配合衛生機關查驗，堅守食品安全衛生。

衛生局表示，柏昇冷凍公司把過期肉混和新鮮肉品改標再出售，共有4家飯店受害，包括洲際酒店、聯上大飯店、都會生活開發有限公司-前鎮區台鋁、都會生活開發有限公司-新興區悅品。據了解，除了洲際酒店，其餘3家餐廳都是聯上餐飲體系。

聯上餐旅事業今天緊急發表聲明，表示肉品已全數預防性下架。該公司長期以來秉持⼀貫原則，針對食品安全把關不遺餘力，並且定期接受相關單位檢驗，無論在環境整潔或是食品保存使⽤皆符合安全法規。

聯上餐旅事業說，今日由於不肖黑心廠商緣故，公司已全數預防性下架，確保顧客的飲食安全，公司並全力配合衛生機關查驗，堅守食品安全衛生，一同為消費者的食安把關，敬請消費者安心。

衛生局 食品安全

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