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台中55歲婦酷暑徒步赴約熱昏 體溫42度插管搶救

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳莉瑋說明，熱傷害急救5步驟。圖／衛福部台中醫院提供
醫師陳莉瑋說明，熱傷害急救5步驟。圖／衛福部台中醫院提供

台中市一名55歲婦人日前與友人相約喝下午茶，午餐後頂著艷陽徒步赴約，竟在半途昏倒在路邊，經119送衛福部台中醫院急救，醫師發現婦人體溫高達攝氏42度，合併熱中暑，經緊急預防性插管合併中樞神經降溫急救，才把患者從鬼門關搶救回來。

台中市政府勞工局表示，今年至6月底未有收到勞工熱傷害相關通報，將持續加強勞動檢查，積極督促雇主落實勞動法令。

台中醫院急診室主任陳莉瑋說，全台持續高溫，急診室自上個月起每天平均都有2至3名患者因為熱傷害就醫，這名女患者到院時體溫高達42.1度，心跳每分鐘高達190下，合併臉部抽搐與意識不清，昏迷指數8分，經判斷嚴重熱中暑。

急診醫療團隊緊急幫婦人去除衣物、吹電風、敷冰塊、低溫靜脈輸液等各式降溫處置，並緊急預防性插管治療，患者在2小時後體溫恢復正常，收治加護病房觀察，隔日順利拔管，經住院2天後出院。

陳莉瑋指出，這名女患者因慢性病長期服藥，自述因擔心喝午茶吃甜點高熱量會胖，決定走路路程約30分鐘的咖啡廳減少罪惡感，沒想到路不熟迷了路，大太陽底下不知走了多久，只覺得越走越喘、接著頭暈眼花就不省人事，幸好熱心路人協助報警送醫搶回一命。

衛福部針對熱傷害的統計資料顯示，今年1至6月熱傷害共901人次，其中6月就有489人次，比起去年同期377人次高出3成，7月到10日因熱傷害就診就高達418人次，不到半個月已經逼近今年6月全月熱傷害人次，提醒民眾外出注意防曬、補充水分，千萬不要輕忽熱傷害可能造成的致命危機。

國民健康署整理出「熱傷害六大危險族群」，包括65 歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、服藥者、過重者、戶外工作者或運動員。陳莉瑋提醒，面對炎炎夏日，注意「防水補水3大招」，保持涼爽、時時喝水、隨時留心，千萬不要輕忽熱傷害可能造成的致命危機，才能平安健康過一夏。

中醫 台中市 患者

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