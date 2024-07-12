明年老人將達470萬人 「阿公阿嬤活力SHOW」跳舞拿好禮

台灣明年將邁入超高齡社會，預估長者會達470萬人，代表每5人就有1人超過65歲，世界衛生組織（WHO）建議，長者每周可進行至少150至300分鐘，中等強度有氧身體活動，促進肌力、肌耐力、柔軟度、認知功能和社交參與等，衛福部也舉辦「阿公阿嬤活力SHOW」，希望打造銀髮族專屬的舞台，並透過「5動5健康」的動作，持續增進肌力平衡力，以達到延緩失能，減少跌倒的效果。

國健署長吳昭軍說，在高齡化、少子化的情況下，兒孫忙於工作，希望可以藉由參與「長者活躍老化競賽」，鼓勵長者走進社區，和其他同儕一起練習、討論服裝等，活得有尊嚴又快樂，不要自己躲在家看電視，透過這個專為銀髮族打造的舞台，盡量活躍自己維持體力、活力、肌力和快樂。

國健署社區健康組長李嘉慧說，台灣預計在2025年成為超高齡社會，每5個人中會有1個人超過65歲，預估長者達470萬人，約佔20.1%，依照衛福部111年老人狀況調查報告，55至64歲及65歲以上者下肢功能衰弱情形，75歲以上長者，有47.64%在不用手支撐下，無法完成在1分鐘內連續從椅子站起來5次。

依照WHO建議65歲以上長者，每周應累計至少150分鐘的中等費力運動，促進肌力和肌耐力、柔軟度、平衡、心肺功能、行動能力、認知功能、情緒和社交參與等8大指標，身體活動量不足且體力差的長者，除醫學診斷上，某些禁止的身體活動外，其餘的以增加日常活動為優先，像是練習從坐姿到站姿所需的肌力及移動時所需的平衡力，以減少跌倒發生的機率。

國健署舉辦長者活躍老化競賽活動，已將邁入第14年，歷年累積參與人數58萬9416人，今年更與運動網紅、「超慢跑推廣人」徐棟英合作，推出「5動5健康」共5款簡單的示範影片動作，期待社區參賽隊伍參考，並在明年表演中融入動作，讓長輩可以從練習時，持續增進肌力平衡力等，以達到延緩失能，減少跌倒的效果，今年4場分區比賽將在8月3日至9月月6日，在北中南東各舉辦一場比賽。