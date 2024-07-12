快訊

113分科化學／又見非選魔王題！難度反映兩極 試題與解答看過來

高溫凌遲經濟損害大 投資開發潔淨能源是當務之急

換地方了！三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師地點曝光

明年老人將達470萬人 「阿公阿嬤活力SHOW」跳舞拿好禮

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
國民健康署署長吳昭軍表示，透過這個專為銀髮族打造的舞台，讓長者盡量活躍自己維持體力、活力、肌力和快樂。記者蘇健忠／攝影
國民健康署署長吳昭軍表示，透過這個專為銀髮族打造的舞台，讓長者盡量活躍自己維持體力、活力、肌力和快樂。記者蘇健忠／攝影

台灣明年將邁入超高齡社會，預估長者會達470萬人，代表每5人就有1人超過65歲，世界衛生組織（WHO）建議，長者每周可進行至少150至300分鐘，中等強度有氧身體活動，促進肌力、肌耐力、柔軟度、認知功能和社交參與等，衛福部也舉辦「阿公阿嬤活力SHOW」，希望打造銀髮族專屬的舞台，並透過「5動5健康」的動作，持續增進肌力平衡力，以達到延緩失能，減少跌倒的效果。

國健署長吳昭軍說，在高齡化、少子化的情況下，兒孫忙於工作，希望可以藉由參與「長者活躍老化競賽」，鼓勵長者走進社區，和其他同儕一起練習、討論服裝等，活得有尊嚴又快樂，不要自己躲在家看電視，透過這個專為銀髮族打造的舞台，盡量活躍自己維持體力、活力、肌力和快樂。

國健署社區健康組長李嘉慧說，台灣預計在2025年成為超高齡社會，每5個人中會有1個人超過65歲，預估長者達470萬人，約佔20.1%，依照衛福部111年老人狀況調查報告，55至64歲及65歲以上者下肢功能衰弱情形，75歲以上長者，有47.64%在不用手支撐下，無法完成在1分鐘內連續從椅子站起來5次。

依照WHO建議65歲以上長者，每周應累計至少150分鐘的中等費力運動，促進肌力和肌耐力、柔軟度、平衡、心肺功能、行動能力、認知功能、情緒和社交參與等8大指標，身體活動量不足且體力差的長者，除醫學診斷上，某些禁止的身體活動外，其餘的以增加日常活動為優先，像是練習從坐姿到站姿所需的肌力及移動時所需的平衡力，以減少跌倒發生的機率。

國健署舉辦長者活躍老化競賽活動，已將邁入第14年，歷年累積參與人數58萬9416人，今年更與運動網紅、「超慢跑推廣人」徐棟英合作，推出「5動5健康」共5款簡單的示範影片動作，期待社區參賽隊伍參考，並在明年表演中融入動作，讓長輩可以從練習時，持續增進肌力平衡力等，以達到延緩失能，減少跌倒的效果，今年4場分區比賽將在8月3日至9月月6日，在北中南東各舉辦一場比賽。

吳昭軍說，「長者活躍老化競賽」的活力SHOW提供一個專屬長者的舞台，展現健康活力與生命價值，同時給予長者圓夢的機會，實踐「在地老化」與「活躍老化」的核心價值，歡迎大家與阿公阿嬤，或社區青年與銀髮族共同拍攝「5動5健康」短影音，並上傳至社群媒體平台，就有機會參加「動動幣」的抽獎活動，總獎金高達新台幣2萬4千元，相關活動資訊可至活動官網或活動粉絲團查詢。

「阿公阿嬤活力SHOW」提供舞台讓長者能更多元進行社會參與，並實踐「在地老化」及「活躍老化」，活動已辦理13年，台市東新91樂活無限隊李何雪鳳女士（前右）也在兒子李政穆（前左）鼓勵下參與活動。記者蘇健忠／攝影
「阿公阿嬤活力SHOW」提供舞台讓長者能更多元進行社會參與，並實踐「在地老化」及「活躍老化」，活動已辦理13年，台市東新91樂活無限隊李何雪鳳女士（前右）也在兒子李政穆（前左）鼓勵下參與活動。記者蘇健忠／攝影
96歲的柯水錦阿嬤上午一起出席國健署記者會，分享每日跳舞運動的好處，表示「我跳舞都第一名啦」，現場來賓都感染阿嬤的青春活力。記者蘇健忠／攝影
96歲的柯水錦阿嬤上午一起出席國健署記者會，分享每日跳舞運動的好處，表示「我跳舞都第一名啦」，現場來賓都感染阿嬤的青春活力。記者蘇健忠／攝影
國民健康署署長吳昭軍（左四）與運動網紅徐棟英（超慢跑推廣人）（左二）上午一起出席國健署2024「阿公阿嬤活力SHOW」啟動記者會，一起做國民健康署與運動網紅合作的「5動5健康」簡單動作。記者蘇健忠／攝影
國民健康署署長吳昭軍（左四）與運動網紅徐棟英（超慢跑推廣人）（左二）上午一起出席國健署2024「阿公阿嬤活力SHOW」啟動記者會，一起做國民健康署與運動網紅合作的「5動5健康」簡單動作。記者蘇健忠／攝影

老化 舞台 銀髮族

延伸閱讀

影／96歲阿嬤分享運動好處 運動網紅教「5動5健康」

癌症篩檢預算增至68億 專家提醒「目前是9局下還落後」

2024戰勝代謝症候群獎勵活動開跑 邀您一起賺健康拿好禮

9大團體挺開徵酒捐 國健署：目前沒有相關討論

相關新聞

蛋價低迷 張麗善：中央沒預警機制、現在才拜託民眾多吃蛋

國內蛋價持續低迷，雲林縣府今舉辦雞蛋行銷活動，縣長張麗善表示，蛋價低迷除與進口太多種雞，造成蛋雞種雞過剩，產銷制度沒有預...

柏昇賣過期14年肉品情節嚴重 高市衛生局加重裁罰840萬元

高雄仁武區柏昇冷凍食品公司涉嫌將冷藏肉品改標後出售，橋頭地檢署指揮偵辦，查獲11.4公噸豬、雞、鴨、牛、鵝等過期肉品，其...

凱米颱風可能生成？ 專家：下周關注重點 估對台影響機會小

今天至周末台灣持續受太平洋高壓勢力影響，為西南風環境，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，各地為晴時多雲，早晚天氣穩定...

「不要再有下一個斑斑」全面禁山豬吊 動保團體公投連署第1階段達標

「不要再有下一個斑斑！」期盼不再有動物受到山豬吊殘害，台灣動物共生聯盟發起全面禁止山豬吊公投，第一階段連署書在短短一個月...

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

炎炎夏日只想待在冷氣房，享受涼爽的感覺？有醫生指出這是常見的健康「誤區」動作，且可能引發夏季「冷氣病」，出現頭痛、鼻塞、胸悶等症狀，嚴重時甚至可能引發心臟病或腦中風，兩類的患者更容易受到影響...

好熱！本月已累積456人次通報熱傷害 6大族群特別危險

好熱！今天各地高溫約37至38度，北部24至37度，中部23至37度，南部25至38度，東部23至38度，衛福部統計，截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。