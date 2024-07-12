快訊

113分科化學／又見非選魔王題！難度反映兩極 試題與解答看過來

高溫凌遲經濟損害大 投資開發潔淨能源是當務之急

換地方了！三軍儀隊15日起撤出中正紀念堂 演練移師地點曝光

藍委質疑未利益迴避 彭啓明：我秉持高標準檢視自己

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
環境部長彭啓明說，一直以來他都是以最高標準自我檢視，未來也會特別注意開發商、承包商，只要跟以前有任何往來的案件，「我都會遵守我的原則」。本報資料照片
環境部長彭啓明說，一直以來他都是以最高標準自我檢視，未來也會特別注意開發商、承包商，只要跟以前有任何往來的案件，「我都會遵守我的原則」。本報資料照片

國民黨立委羅智強、王鴻薇上午舉行「利益未迴避，重創環評公信力」記者會（　https://udn.com/news/story/7238/8090685 ）指出，環境部長彭啓明在上任所主持首場環評會個案，是任職天氣風險公司總經理時的業主達德能源，曾有7千萬元合作案。達德能源申請陸域風機環差審查案日前已通過，引發質疑。彭啓明在臉書回應，利益迴避是基本價值，「我秉持高標準檢視自己」。

彭啓明表示，他6月12日主持的第一案為「雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫環境影響說明書」，早在民國107年1月10日環境部改制前行政院環境保護署時期即已審查通過，並公告審查結論，本次開發單位申請新增輸電線路線方案、變更土方量等、未涉及鳥類調查議題，並未新增風機數量。

彭啓明說，故提出「雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫第二次環境影響差異分析報告」，是於民國113年3月28日經環評專案小組完成初審，並作成建議通過之結論，「皆是在我接任環境部長前完成」。

彭啓明表示，因此當天，環評委員會審查該差異分析報告，經開發單位回應說明以後，他身為委員會主席，並徵詢環評委員意見，均同意依照初審會議建議結論通過，而且會議過程全程公開直播（https://www.youtube.com/watch?v=98sajcropCA）。

「一直以來我都是以最高標準來檢視自己」，彭啓明表示，未來也會特別注意開發商、承包商，只要跟以前有任何往來的案件，「我都會遵守我的原則」。

口湖鄉 彭啓明 環評

延伸閱讀

影／環評首案就沒利益迴避　藍委要求彭啟明主動說明

控環評未利益迴避 藍委揭達德與彭啟明曾有7千萬合作案

抽碳費遇困難 彭啓明：氣候變遷碳定價認知落差大

影／擬抽碳費認知落差大 彭啟明：企業說已住加護病房還抽血

相關新聞

蛋價低迷 張麗善：中央沒預警機制、現在才拜託民眾多吃蛋

國內蛋價持續低迷，雲林縣府今舉辦雞蛋行銷活動，縣長張麗善表示，蛋價低迷除與進口太多種雞，造成蛋雞種雞過剩，產銷制度沒有預...

柏昇賣過期14年肉品情節嚴重 高市衛生局加重裁罰840萬元

高雄仁武區柏昇冷凍食品公司涉嫌將冷藏肉品改標後出售，橋頭地檢署指揮偵辦，查獲11.4公噸豬、雞、鴨、牛、鵝等過期肉品，其...

凱米颱風可能生成？ 專家：下周關注重點 估對台影響機會小

今天至周末台灣持續受太平洋高壓勢力影響，為西南風環境，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，各地為晴時多雲，早晚天氣穩定...

「不要再有下一個斑斑」全面禁山豬吊 動保團體公投連署第1階段達標

「不要再有下一個斑斑！」期盼不再有動物受到山豬吊殘害，台灣動物共生聯盟發起全面禁止山豬吊公投，第一階段連署書在短短一個月...

炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

炎炎夏日只想待在冷氣房，享受涼爽的感覺？有醫生指出這是常見的健康「誤區」動作，且可能引發夏季「冷氣病」，出現頭痛、鼻塞、胸悶等症狀，嚴重時甚至可能引發心臟病或腦中風，兩類的患者更容易受到影響...

好熱！本月已累積456人次通報熱傷害 6大族群特別危險

好熱！今天各地高溫約37至38度，北部24至37度，中部23至37度，南部25至38度，東部23至38度，衛福部統計，截...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。