藍委質疑未利益迴避 彭啓明：我秉持高標準檢視自己

國民黨立委羅智強、王鴻薇上午舉行「利益未迴避，重創環評公信力」記者會（ https://udn.com/news/story/7238/8090685 ）指出，環境部長彭啓明在上任所主持首場環評會個案，是任職天氣風險公司總經理時的業主達德能源，曾有7千萬元合作案。達德能源申請陸域風機環差審查案日前已通過，引發質疑。彭啓明在臉書回應，利益迴避是基本價值，「我秉持高標準檢視自己」。

彭啓明表示，他6月12日主持的第一案為「雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫環境影響說明書」，早在民國107年1月10日環境部改制前行政院環境保護署時期即已審查通過，並公告審查結論，本次開發單位申請新增輸電線路線方案、變更土方量等、未涉及鳥類調查議題，並未新增風機數量。

彭啓明說，故提出「雲林縣四湖鄉、口湖鄉設置風力發電廠興建計畫第二次環境影響差異分析報告」，是於民國113年3月28日經環評專案小組完成初審，並作成建議通過之結論，「皆是在我接任環境部長前完成」。

彭啓明表示，因此當天，環評委員會審查該差異分析報告，經開發單位回應說明以後，他身為委員會主席，並徵詢環評委員意見，均同意依照初審會議建議結論通過，而且會議過程全程公開直播（https://www.youtube.com/watch?v=98sajcropCA）。

「一直以來我都是以最高標準來檢視自己」，彭啓明表示，未來也會特別注意開發商、承包商，只要跟以前有任何往來的案件，「我都會遵守我的原則」。