「不要再有下一個斑斑」全面禁山豬吊 動保團體公投連署第1階段達標

「不要再有下一個斑斑！」期盼不再有動物受到山豬吊殘害，台灣動物共生聯盟發起全面禁止山豬吊公投，第一階段連署書在短短一個月內達5394份，超出達標量數3倍之多，今送四大箱提案連署書到中選會，若順利成案，可望在10月展開第二階段連署。聯盟也呼籲農業部檢討發放交換改良山豬吊的不當政策。

由台灣動物共生聯盟潘翰疆擔任領銜人，公投主文「你是否同意全面禁止含金屬材質之彈簧續壓式套索陷阱（俗稱山豬吊）之使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入。」第一階段提案連署書5394份，動保團體今扛著4大箱提案連署書到中選會。

動物共生聯盟指出，聯盟主張全面禁止山豬吊的使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入，理由包括山豬吊殘忍、無差別、且殺傷力強大，人類與動物無一倖免；盜獵野生動物肉品產業鍊猖獗；野味氾濫及捕捉宰殺行為，引發跨物種變種病毒擴散人類疫情隱憂，以及，全面禁止山豬吊符合世界潮流。

聯盟以賴清德總統日前認養遭山豬吊受害的三腳狗斑斑為例，呼籲賴總統愛屋及屋，擴及台灣所有動物，讓台灣不再有像斑斑被山豬吊殘害的截肢動物，希望農業部檢討發放交換改良山豬吊的不當政策，朝全面禁止山豬吊的政策前進。

第一階段成案後，第二階段將總動員。動物共生聯盟說，除將辦理5場座談會培訓志工，也將公開招募友善店家連署點，搭配動團26個周末認養會的連署，相信有機會讓全面禁止山豬吊公投能夠成案。

屆時，也會依法發送公投說明書到家家戶戶，還有公開於電子媒體的說明會等等宣傳管道，聯盟說，將藉由公投案的第二階段連署與投票過程，跨出動保的同溫層，讓大眾普遍認知山豬吊的嚴重危害，投下公投票贊同全面禁止山豬吊。同時，也會在第二階段連署時赴凱道親送連署書給賴總統連署支持。