影／柏昇過期14年肉品流向 陳其邁：會因應檢方偵辦進度適時說明

高雄仁武「柏昇冷凍公司」涉嫌以過期豬、雞、牛、鴨等肉品，混裝新鮮肉出售牟利，多間五星級飯店和餐飲店也受害。高雄市長陳其邁今天上午表示，衛生局6月主動追查後報請檢察官偵辦，市府都掌握相關貨品流向，也採取預防性下架，至於柏昇冷凍公司出貨的下游廠商名稱，市府會因應檢方偵辦進度，「適時我們會對外做說明」。

衛生局說，仁武區柏昇冷凍食品公司涉嫌將冷藏肉品改標後出售，衛生局主動將案件移送地檢署，7月9日並配合橋頭地檢署調查，現場查獲逾期豬肉、雞肉、鴨肉、牛肉、鵝肉及廢下腳料，其中鵝肉效期已逾期超過14年，衛生局共封存過期肉品約11.4噸。

衛生局表示，柏昇公司肉品流向高市4家餐廳，除1家星級酒店，其餘3家餐廳都屬同一集團旗下。目前已全數預防性下架，有關出貨確切日期及品項、數量，則由檢調偵辦中，衛生局審酌情節，將對柏昇加重裁罰新台幣840萬元。

高雄市長陳其邁今天上午出席援中派出所暨多功能社區中心動土典禮，陳其邁接受記者聯訪時表示，衛生局6月因一個食安案件，由下游往上游追查時發現柏昇冷凍公司有食安狀況，主動報請橋頭地檢署偵辦。

陳其邁說，相關有問題的食品有一些疑似過期改標，甚至是沒有標示，在聯合偵辦過程裡面，市府也都掌握相關貨品的流向，也採取了預防性下架，至於廠商的名稱，市府會隨時跟橋檢保持聯繫，因應偵辦的進度，在適當時候會對外做說明。