網傳韓星菜單1天瘦1公斤 醫：當心脫髮營養不良

炎炎夏日，換上清涼裝扮，擁有明星般好身材是許多人的嚮往，網路盛傳韓國女星IU「1天瘦1公斤」極低熱量菜單，醫師看了直搖頭，警告輕易嘗試恐陷營養不良、脫髮窘境。

根據衛生福利部國民健康署統計，台灣成人每2人就有1人、學童則是每3人有1人過重或肥胖。開業診所肥胖專科及家醫科醫師李唐越今天透過新聞稿分析所謂極低熱量菜單。

李唐越指出，早餐只吃1顆蘋果，中餐吃2個番薯或香蕉，晚餐1杯高蛋白飲品，這樣的極低熱量菜單號稱1天可減下1公斤，但容易引起「溜溜球效應」，一旦陷入反覆減肥又復胖的惡性循環，還會造成營養不良、脫髮等副作用，極低熱量減重法一定要在醫護人員監督下進行。

通常少吃不動的減肥方式，減掉的是水分與肌肉，而非脂肪，專家所稱的「溜溜球效應」是指短時間內一口氣瘦得太誇張，身體會產生保護機轉，拉低基礎代謝率變低，可能造成將來復胖機會大幅度增加，體重、體脂數據好像溜溜球快速上下移動。

減重的人常會掉入「只注重控制熱量多寡」的陷阱，忘了攝取營養黃金比例的重要性。營養師徐子雅提醒，愛美民眾一定要少吃會讓身體發炎的食物，尤其糖百害無一利，吃過多糖不只容易顯得皮膚衰老，也會加速細胞老化，是造成身體發炎反應的兇手；民眾對油總是介於過量與不足的問題，外食族更容易攝取到不好的油脂，「少壞油、吃好油」能幫助身體抗發炎，延緩老化。

徐子雅建議，民眾平時可適量攝取富含omega-3的魚油、苦茶油或橄欖油，促進身體代謝、改善皮膚粗糙、減少自由基。如果真的想來些小點心，推薦可適量攝取無調味堅果。