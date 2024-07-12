炎炎夏日當心「冷氣病」！恐致心臟病、腦中風 2類人尤須注意

炎炎夏日只想待在冷氣房，享受涼爽的感覺？有醫生指出這是常見的健康「誤區」動作，且可能引發夏季「冷氣病」，出現頭痛、鼻塞、胸悶等症狀，嚴重時甚至可能引發心臟病或腦中風，兩類的患者更容易受到影響。

重症醫師黃軒在臉書發文說明，長時間待在冷氣房裡，或急速從室外熱天氣，進入室內吹冷氣，溫差超過10度，可能會讓你的體溫調節中樞失靈，無法排汗，這些冷氣房中的乾燥空氣，引起「冷氣病」。

醫師接著表示冷氣病是一種綜合性的表現，指人長時間待在冷氣房，或從酷熱的室外，突然進入冷氣房，經歷劇烈的溫差變化，而出現「頭痛、鼻塞、胸悶、精神不濟、下肢無力及手腳冰冷」等症狀，這種情況有點類似感冒，嚴重時甚至可能引發心臟病或腦中風。他提到這些症狀在「婦女和慢性病」兩類患者中，更容易受到影響。

至於如何避免冷氣病？黃軒醫師分享一些專家建議的預防和緩解方法：

1.適度使用

過度吹冷氣可能對健康造成負擔，建議「不要讓冷風直接吹向身體」，可以使用擋風板改變風向。此外，放一杯水在冷氣房內，增加周圍的濕度，有助於保持皮膚和眼睛的舒適度。

2.飲食調理

夏季氣溫高，血液會流向全身以散熱，相對流向大腦和內臟的血液會減少，造成身體疲憊、腦袋昏沉。建議遵循「五多三少」原則：「多攝取水分、蔬果、蛋白質、維生素和礦物質，少吃甜、油和寒性食物」。

3.戶外走動

長時間待在冷氣房，肩膀和腰背肌肉容易收縮，造成全身痠軟。走動有助於增強身體免疫力，也能改善這種情況。

黃軒也提醒，若持續出現不舒服的症狀，建議儘速就醫，並且平時要多注意自身健康狀況。