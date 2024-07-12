蛋價低迷 張麗善：中央沒預警機制、現在才拜託民眾多吃蛋

國內蛋價持續低迷，雲林縣府今舉辦雞蛋行銷活動，縣長張麗善表示，蛋價低迷除與進口太多種雞，造成蛋雞種雞過剩，產銷制度沒有預警機制也是元因，中央部會應該通盤檢討，建立預警機制及長遠過剩，就不會造成雞蛋產量過剩，還要拜託民眾多多吃蛋的困境。

張麗善、中華民國養雞協會理事長邱時恩、雲林縣養雞協會理事長李進德、斗六市蛋雞產銷班第一班班長林弘茂、副班長張家銘及班員們、議員陳芳盈秘書郭米蘭等人今天一同促銷國產雞蛋，現場每盒10顆的雞蛋售價3盒100元，限量300盒不到半小時就售罄。

張麗善表示，蛋價持續低迷，現在每台斤成本約30.5元，產地售價卻僅25.5元，每賣出一台斤蛋農就虧損5元，只能拜託民眾多多吃蛋，避免蛋價持續崩盤。

她認為蛋價低迷是因為產銷失衡，進口太多種雞，造成蛋雞種雞過剩，包括整個產銷制度都無預警機制，中央部門應該通盤檢討，從長計議如何依規畫進口種雞，如果有預警機制、長遠過剩，不會造成今天雞蛋過剩，還要求民眾多多吃蛋的問題發生，讓蛋農遭受無妄損失。