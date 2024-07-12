聽新聞
test
0:00 / 0:00
蛋價低迷 張麗善：中央沒預警機制、現在才拜託民眾多吃蛋
國內蛋價持續低迷，雲林縣府今舉辦雞蛋行銷活動，縣長張麗善表示，蛋價低迷除與進口太多種雞，造成蛋雞種雞過剩，產銷制度沒有預警機制也是元因，中央部會應該通盤檢討，建立預警機制及長遠過剩，就不會造成雞蛋產量過剩，還要拜託民眾多多吃蛋的困境。
張麗善、中華民國養雞協會理事長邱時恩、雲林縣養雞協會理事長李進德、斗六市蛋雞產銷班第一班班長林弘茂、副班長張家銘及班員們、議員陳芳盈秘書郭米蘭等人今天一同促銷國產雞蛋，現場每盒10顆的雞蛋售價3盒100元，限量300盒不到半小時就售罄。
張麗善表示，蛋價持續低迷，現在每台斤成本約30.5元，產地售價卻僅25.5元，每賣出一台斤蛋農就虧損5元，只能拜託民眾多多吃蛋，避免蛋價持續崩盤。
她認為蛋價低迷是因為產銷失衡，進口太多種雞，造成蛋雞種雞過剩，包括整個產銷制度都無預警機制，中央部門應該通盤檢討，從長計議如何依規畫進口種雞，如果有預警機制、長遠過剩，不會造成今天雞蛋過剩，還要求民眾多多吃蛋的問題發生，讓蛋農遭受無妄損失。
雲林縣有蛋雞場58家，飼養約96萬隻蛋雞，總產量約占全國2%，農業處長魏勝德表示，雞蛋營養十分豐富，有益健康，一個人一天吃兩顆蛋，尚無過量疑慮，呼籲大家多多吃蛋。雲林縣養雞協會理事長李進德表示，蛋價已經崩盤，呼籲大家多吃雞蛋，讓蛋價早日回升，產業能得以維持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言