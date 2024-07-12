禁山豬吊公投第一階段送件 民團盼賴總統參與連署

山豬吊陷阱常引發流浪犬貓、野生動物受到傷害，甚至死亡。由台灣動物共生聯盟發起的全面禁止山豬吊公投連署，今天赴中選會進行第一階段提案連署送件，共5394份連署書，聯盟盼總統賴清德也能參與第2階段連署。

賴總統日前表示，搬進官邸後將認養一隻中了山豬吊陷阱，斷了左前肢的狗狗「斑斑」，引發各界對山豬吊陷阱的討論。

由13個愛護動物相關團體所組成的台灣動物共生聯盟發起全面禁止山豬吊公投，領銜人為台灣動物共生聯盟發言人潘翰疆，聯盟今天赴中選會送件第一階段連署書，並在中選會外召開記者會，現場也帶了2隻因山豬吊而截肢的狗狗，呈現山豬吊陷阱對於動物的危害。

主持記者會的台灣動物共生聯盟發言人Jerry表示，山豬吊殘忍、無差別且殺傷力大，人類與動物無一倖免，且盜獵野生動物肉品產業鏈猖獗，而野味氾濫及捕捉宰殺行為引發跨物種病毒擴散，造成人類疫情隱憂。

Jerry指出，「改良式山豬吊」僅是小型版山豬吊，無差別殺傷力一樣強大，因此全面禁止山豬吊符合世界潮流。

台灣動物共生聯盟指出，肯定賴總統認養因山豬吊受害的「斑斑」，希望能愛屋及烏擴及台灣所有動物，不要再有像斑斑被山豬吊殘害的截肢動物，希望賴總統能具體以政策要求農業部檢討發放交換改良山豬吊的不當政策，朝全面禁止山豬吊的政策前進，當公投連署第一階段成案後，也將在第二階段連署時，擇期赴凱道親送連署書給賴總統，盼賴總統連署支持。

根據台灣動物共生聯盟所提供的資料，這次公投主文為「你是否同意全面禁止含金屬材質之彈簧續壓式套索陷阱（俗稱山豬吊）之使用、持有、販售、製造、陳列及輸出入。」