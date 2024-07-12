好熱！本月已累積456人次通報熱傷害 6大族群特別危險

好熱！今天各地高溫約37至38度，北部24至37度，中部23至37度，南部25至38度，東部23至38度，衛福部統計，截至昨天，本月已有456人次熱傷害通報，衛福部國健署提醒，任何人都有可能會發生熱傷害，嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等，容易因高溫而造成熱傷害。

衛福部統計，今年7月2日熱傷害就診統計有50人次、3日55人次、4日51人次、5日43人次、6日50人次、7日38人次、8日25人次、9日26人次、10日34人次、11日36人次，總計456人次，去年7月共有887人次。

國健署預防熱傷害衛教專區指出，發現自己或親友身體出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽搐、昏迷等疑似熱傷害症狀，務必迅速離開高溫的環境，也要設法降低體溫，如鬆脫衣物、泡冷水、用水擦拭身體或搧風等，也可以提供加少許含鹽的冷開水或電解質飲料，並以最快的速度就醫。

任何人都可能發生熱傷害，以下6大族群則為高風險：

●嬰幼童：因嬰幼童身體體溫調節系統尚未發展成熟，以及代謝率較高，而且必須依賴照顧者提供水分及調整所在環境溫度。

●65歲以上長者：因長者的排汗功能，對溫度轉變的適應能力、以及調節體內水份的機能不如年輕者迅速，尤其若患有心臟病、高血壓、糖尿病、中風等慢性疾病的長者，更要加倍小心。

●慢性病患（如心臟病、高血壓、糖尿病或腎臟病等）：因散熱機能較差而不易排汗，對於環境的調節及應變能力較差。

●服用藥物者：服用某些藥物可能會增加熱傷害機率，如利尿劑會干擾水分及鹽份平衡；含有抗膽鹼激性藥劑如三環抗憂鬱劑、抗精神病藥劑等，會抑制流汗減少熱量散失，須特別注意防範熱傷害發生。

●戶外工作者、運動員或密閉空間工作者：戶外工作者及運動員直接暴露於陽光直射下，加上常忽略防曬、休息及補充水分而造成熱傷害；密閉空間工作者，因環境通風或散熱不良，人體產生熱的速度加快，造成體溫或體液來不及調節平衡而造成熱傷害。

●過重者（身體質量指數BMI≧24）：因脂肪極易產生熱量，且身體的皮下脂肪會阻隔熱量散熱，造成散熱面積下降，加上代謝而使產熱增加，將造成大量排汗而造成熱傷害。