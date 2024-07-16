一起找出膝蓋痛根源！了解這6大膝蓋痛原因助對症下藥



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「膝蓋痛原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的膝蓋痛原因排行。

相信不少人都有過膝蓋忽然莫名疼痛的狀況，卻也因過於普遍導致時常忽略。「膝蓋痛」是一種常見的健康問題，無論年齡都可能受其影響，小則輕微疼痛，嚴重者卻可能影響到日常活動，因此我們本次針對「膝蓋痛原因」進行觀測，一起來看看造成膝蓋不適的可能原因，以幫助我們釐清病因，對症下藥！

膝蓋周邊組織受傷易引發疼痛 膝關節退化為自然衰老不可逆

▲網友熱議TOP6膝蓋痛原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「膝蓋痛原因」相關話題的討論，可以發現「膝蓋及周邊組織受傷」最受到網友熱議。若膝蓋骨、周邊韌帶、肌腱、半月板等組織受損，便容易引發膝蓋不適。就有網友頭痛表示「近半年來，膝蓋內側和小腿內側斷斷續續疼痛」，無論西醫還是中醫都遲遲檢查不出原因，引起留言區熱論。

根據原PO描述，不少人指出應是受到外傷所致，若尋求地方診所幫助無果，建議可以「先去大醫院做核磁共振，確認病因再來跟醫生討論」，也有網友分享自己就是「核磁共振檢查出膝蓋內側半月板受損」，雖然「需要進行手術才能治本」，但也呼籲健康不能等，及時從根本解決病徵更重要。

此外，「膝關節退化」也是備受網友關注的原因。許多人上了年紀後，難免會面臨因特定部位退化而引發疼痛的狀況，「膝蓋痛」便是常見的問題之一。當膝蓋軟骨磨損、退化時，骨骼之間容易相互摩擦，進而產生疼痛、僵硬或腫脹等症狀。

就有網友發文說道「（媽媽）關節退化加上磨損導致走路有時會覺得痛」，無助表示難道除了止痛藥就「沒有其他幫助了嗎」，對此不少人都指出「這種老人退化問題是不可逆的自然衰老」，無法以藥物醫治，「除非開刀更換不然就是短暫治標做心安而已」，也有網友呼籲「不運動只會更痛而已」，提出可以趁症狀還不嚴重時做適當運動或去看復健科，透過強健肌力來緩解症狀。

而像運動過度這類「短期內過度使用」也是常見的因素。當運動過量使身體超出負荷時，便可能因膝關節過度摩擦造成疼痛與不適。

就有許多人表示自己曾因跑步導致膝蓋受傷，後因此數個月都不敢再跑步，情況令部分網友感到遺憾，建議可以在與醫師諮詢後，保持適量的運動習慣，並試著「降低強度休養一陣子」，再逐漸提升運動強度，指出循序漸進的訓練、正確的姿勢與適當的裝備，也是降低運動傷害的關鍵。

你也有膝蓋不適的困擾嗎？膝蓋疼痛的原因百百種，無論是由於受傷、退化亦或是疾病，及時就醫並接受適當的治療都是關鍵。若你也有膝蓋痛的煩惱，不妨參考以上提及的可能原因，一起守護膝蓋健康，遠離因膝蓋痛帶來的不便吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「膝蓋痛原因」相關討論則數。

觀測期間：2023/06/01-2024/06/17，近一年。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞（排除抽獎文）

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