碳費3子法草案研商會 環團拉布條抗議：為企業「折扣大拍賣」

環境部今就「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」3項碳費子法草案召開研商會議。環團在現場突擊拉布條，批評草案納入高碳洩漏風險係數、2.5萬噸免徵額，且能透過碳權抵扣10到15％不等的收費排放量、放大國內碳權扣減比率至1.2倍等設計，恐無法發揮有效的價格訊號，讓碳費徵收淪落「折扣大拍賣」，並強調碳費應從500元起徵。

碳費3子法研商會議上，環團在進入草案逐條討論時突然拉起布條抗議，更直言若以目前草案設計，絕對不可能達到2030年的減碳目標，希望能聽到環境部、經濟部對於2.5萬免徵額、高碳洩漏風險係數等設計的具體說明，公開民主討論徵收碳費對台灣經濟發展的衝突，而不是由產業界一直對外放風聲，卻一直看不到實證數據。

台灣氣候行動網絡研究中心、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、環境權保障基金會今發表聯合聲明，呼籲政府完善碳費制度設計，推動有效碳定價，加速台灣淨零轉型。台灣氣候行動網絡也發布「防堵漏洞，加速轉型——台灣碳費制度設計十大建議」報告，綜整國內外的碳定價研究及他國實務經驗提出建議。

在碳費價格建議上，環團報告表示，碳費價格應更具企圖心，且應完整地規劃碳定價政策的中長期制度，包含費率調漲路徑、起徵門檻下降期程等，為產業提供明確指引，提早準備，避免未來面臨更嚴峻風險。同時，碳費應如期開徵，基於排放者責任、減量目標、及溫室氣體排放對人權造成侵害等重大公益理由，維持整年（2024年）為基礎徵收，不應按月份比例徵收。

報告也建議，費率是碳定價政策能否推動企業實質減碳的重要關鍵，呼籲碳費應從500元起徵，並逐年提升與國際接軌；碳底價（優惠後的費率）則需對齊已開發國家的碳定價水準，不低於300元。若優惠後的碳費價格過低，企業恐需向他國繳納碳關稅，無法讓碳費留在國內做更有效益的運用，有損產業競爭力。

報告建議，優惠費率應給予「減量目標超越國家目標」的企業，且相關資料需公開透明，包含各產業技術標竿削減率目標的訂定依據、評估資料、各產業主要製程產品的碳排平均值與標竿值等，使外界得以評估其合理性。此外，碳抵換無法取代企業內部減碳，應嚴格限制抵扣比率上限5％，並摒棄先期專案使用，且不應放大國內減量額度其扣減比率，以免損害碳費減量成效。

報告也說，應建立「真正公平的企業競爭環境」，勿弱化企業氣候責任，配套措施應著重在為低碳技術建立可公平競爭的環境，而非成為企業推卸減碳責任的漏洞，呼籲碳費訂定秉持汙染者付費原則，應刪除碳洩漏風險係數值及2.5萬噸免徵額，避免產生汙染者不付費情況，並加速台版CBAM相關規畫。