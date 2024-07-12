快訊

鄭文燦案88歲台塑前高層交保遭撤銷！超瞎理由曝光...開庭沒通知檢察官

土逆引爆雙面人格？鄭文燦塔羅牌「財富惡魔」...容易不擇手段出人頭地

113分科物理／試題與解答出爐！新綱實驗題終於出現 教師也喊燒腦

文總匠人魂邁第50集 記錄全台首名女性引水人

中央社／ 台北12日電

從水手到全台首名女性引水人，文總今天推出「匠人魂」影片第50集，記錄台北港引水人黃昭玲跑船人生，性別無礙她對夢想的追求，她說，沒有因為是女生就少爬幾步，也期勉後進持續努力。

「引水人」又稱為「領港」，常駐於港埠，負責引領船舶出入，因其限齡50歲下、3年以上3千總噸以上船舶船長資歷等高門檻，全台引水人不超過百名。黃昭玲大學時便兼職水手，並在2017年成為引水人，同年中華文化總會推出「匠人魂」影片計畫，第50集影片發布會今天於總統府舉行。

黃昭玲是基隆人，2000年畢業於國立台灣海洋大學商船學系，她在影片中形容「引水人」是航海人最高殿堂。她今天在發布會分享，大學時聽老師講「引水人」一職，當時便以此為第一目標，最早曾在新加坡看到女性引水人，「覺得好酷，有機會一定要嘗試。」

頂著「全台首名女性引水人」頭銜，黃昭玲認為，性別並不影響工作發揮能力，「我該爬的梯子一步也沒少」，不是女生就可以少做，尤其在幾乎都是男性的跑船環境中，她也會期勉女性後進「不要太嬌貴」。

跑船人生逾20年，黃昭玲在影片中自述，「氣候」是引水人最大的挑戰，年少曾目睹亦師亦友的前輩不幸在眼前殉職，當下受困於風浪太大險境，事後則幾度萌生「真的不想做了」的想法。

黃昭玲今天表示，除此之外，她也曾歷經掉貨櫃、撞船、氣候不佳到懷疑船隻會斷裂的挫折，在海上是很孤獨的個體，但即便有時委屈，當她協助大家平安靠海，看到船長滿意微笑，對她說Excellent! Thankyou那刻，便是她最大且最滿足的成就感。

文總自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，至今累計製播50集，影片即日起可於文化總會的Facebook、YouTube 觀賞。

女生 引水人 影片

延伸閱讀

禍不單行！貨櫃輪避行紅海卻遇非洲惡劣天候 航期延誤

台中艦籲漁船離開？海巡署發布影片澄清強力護漁

澎湖漁船越界被陸押走 南市府提醒漁民落實這三點

京城集團助力 畢卡索20億真跡「水手」跨海來台

相關新聞

柏昇賣過期14年肉品情節嚴重 高市衛生局加重裁罰840萬元

高雄仁武區柏昇冷凍食品公司涉嫌將冷藏肉品改標後出售，橋頭地檢署指揮偵辦，查獲11.4公噸豬、雞、鴨、牛、鵝等過期肉品，其...

凱米颱風可能生成？ 專家：下周關注重點 估對台影響機會小

今天至周末台灣持續受太平洋高壓勢力影響，為西南風環境，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，各地為晴時多雲，早晚天氣穩定...

強震過後100天！太魯閣晶英紀錄片首曝光：款待的力量

2024年4月3日的強震過後，如今看似一切如常，但當時影響最劇的花蓮太魯閣有600人受困山中，至今過後100天，太魯閣晶...

夏季流感爆發 兩百萬長者未打疫苗 佐劑疫苗提高保護力

今夏流感疫情在免疫負債侵襲下達到高峰，6月起，類流感就診人次、流感重症病例數都高於去年同期。今年流感併發重症病例至7月1...

好熱！本月已累積456人次通報熱傷害 6大族群特別危險

好熱！今天各地高溫約37至38度，北部24至37度，中部23至37度，南部25至38度，東部23至38度，衛福部統計，截...

今年首例茲卡病例 菲律賓境外移入 機場檢疫被篩出

今年出現首例茲卡病毒境外移入病例，疾管署發言人曾淑慧表示，患者為6月27日自菲律賓入境的外國籍廿多歲男性，居住於北部，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。