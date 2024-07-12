文總匠人魂邁第50集 記錄全台首名女性引水人

從水手到全台首名女性引水人，文總今天推出「匠人魂」影片第50集，記錄台北港引水人黃昭玲跑船人生，性別無礙她對夢想的追求，她說，沒有因為是女生就少爬幾步，也期勉後進持續努力。

「引水人」又稱為「領港」，常駐於港埠，負責引領船舶出入，因其限齡50歲下、3年以上3千總噸以上船舶船長資歷等高門檻，全台引水人不超過百名。黃昭玲大學時便兼職水手，並在2017年成為引水人，同年中華文化總會推出「匠人魂」影片計畫，第50集影片發布會今天於總統府舉行。

黃昭玲是基隆人，2000年畢業於國立台灣海洋大學商船學系，她在影片中形容「引水人」是航海人最高殿堂。她今天在發布會分享，大學時聽老師講「引水人」一職，當時便以此為第一目標，最早曾在新加坡看到女性引水人，「覺得好酷，有機會一定要嘗試。」

頂著「全台首名女性引水人」頭銜，黃昭玲認為，性別並不影響工作發揮能力，「我該爬的梯子一步也沒少」，不是女生就可以少做，尤其在幾乎都是男性的跑船環境中，她也會期勉女性後進「不要太嬌貴」。

跑船人生逾20年，黃昭玲在影片中自述，「氣候」是引水人最大的挑戰，年少曾目睹亦師亦友的前輩不幸在眼前殉職，當下受困於風浪太大險境，事後則幾度萌生「真的不想做了」的想法。

黃昭玲今天表示，除此之外，她也曾歷經掉貨櫃、撞船、氣候不佳到懷疑船隻會斷裂的挫折，在海上是很孤獨的個體，但即便有時委屈，當她協助大家平安靠海，看到船長滿意微笑，對她說Excellent! Thankyou那刻，便是她最大且最滿足的成就感。

文總自2017年起拍攝「匠人魂」系列影片，至今累計製播50集，影片即日起可於文化總會的Facebook、YouTube 觀賞。