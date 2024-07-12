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動團提禁用山豬吊公投 林業署憂轉地下化不利保育

中央社／ 台北12日電

動保人士今天向中選會遞送公投提案書，訴求全面禁止山豬吊。林業署指出，原住民族傳統狩獵、農民防治野生動物危害農作仍有使用金屬套索需求，全面禁用會地下化，不利保育。

台灣動物共生聯盟舉辦「黑熊小美與截肢二腳狗可妹．遞送全面禁止山豬吊公投提案書」記者會，向中選會提送公投案。

農業部林業及自然保育署發布新聞指出，原住民族傳統狩獵、山村農民為防治野生動物危害農作，確有使用金屬套索的需求，目前尚無其他更有效且安全的工具可取代，在使用動機仍存在的情況下，全面禁用金屬套索無助改善現況，並迫使更加地下化，反不利保育管理。

林業署表示，真正對野生動物會造成立即而嚴重傷害的陷阱是金屬獸鋏，農業部已於野生動物保育法修法全面禁用，立法院正審議中。

林業署憂心，現在再推動使用金屬套索成為違法行為，可能衍生問題，即一旦有人不慎誤捕非標的瀕危野生動物，例如黑熊，使用者會擔心觸法，將不再主動通報救援，甚至可能採取滅證手段，反不利於瀕危物種保育。

林業署重申，有效管理金屬套索是施政目標，但要能先取得原住民與農民對政府的信任，多年來主流社會對此欠缺理解，甚至敵視撻伐，套索布放始終處於地下化，政府難以觸及使用者，遑論納管，因此距離有效管理需要一段同理的時間與過程，無法一蹴可幾。

林業署指出，貿然全面禁用，只會加深地下化，甚或導致山村民眾改用傷害性更大的防治措施，例如放置毒餌。

現行作法，林業署說，近年已研發傷害性較小的改良式獵具，線徑大於4公厘，套索設有八字轉環及止滑套，可避免纏繞及束緊對動物造成傷害；踏板直徑小於12公分，證實可避免誤捕非標的野生動物，例如黑熊、石虎；迄今已免費發放4609具給原住民、山村農民領用，逐步取代市售大口徑踏板的整組式套索。

動物 林業署 農民

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