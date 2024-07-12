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影／96歲阿嬤分享運動好處 運動網紅教「5動5健康」

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
96歲的柯水錦上午一起出席國健署記者會，分享每日跳舞運動的好處，表示「我跳舞都第一名啦」，現場來賓都感染阿嬤的青春活力。記者蘇健忠／攝影
96歲的柯水錦上午一起出席國健署記者會，分享每日跳舞運動的好處，表示「我跳舞都第一名啦」，現場來賓都感染阿嬤的青春活力。記者蘇健忠／攝影

國民健康署署長吳昭軍與運動網紅徐棟英（超慢跑推廣人），上午一起出席國健署2024「阿公阿嬤活力SHOW」啟動記者會。署長吳昭軍表示，身體活動量不足且體力差的長者，除醫學診斷上，某些禁止的身體活動外，其餘的以增加日常活動為優先，像是練習從坐姿到站姿所需的肌力及移動時所需的平衡力，以減少跌倒發生的機率。

「阿公阿嬤活力SHOW」提供舞台讓長者能更多元進行社會參與，並實踐「在地老化」及「活躍老化」，活動已辦理13年，共累計約59萬人次長者參與，今年邁入第14年，期待長者展現生命的活力，舞出精彩的人生。96歲阿嬤柯水錦分享每日跳舞運動的好處，更豎起大拇指表示「我跳舞都第一名啦！」，讓現場來賓哈哈大笑，也感染阿嬤的青春活力。

國民健康署今年與運動網紅徐棟英合作，推出「5 動5 健康」共5款簡單的示範影片動作，期待社區參賽隊伍參考，並在明（114）年表演中融入「5 動5 健康」的動作，讓長輩可以從練習時，持續增進肌力平衡力等，以達到延緩失能，減少跌倒的效果。其實幾個簡單的動作，都可以讓長輩增強上肢與下肢的肌力及耐力，改善肌少症與衰弱的風險。

國民健康署署長吳昭軍（左四）與運動網紅徐棟英（超慢跑推廣人）（左二）上午一起出席國健署2024「阿公阿嬤活力SHOW」啟動記者會，一起做國民健康署與運動網紅合作的「5動5健康」簡單動作。記者蘇健忠／攝影
國民健康署署長吳昭軍（左四）與運動網紅徐棟英（超慢跑推廣人）（左二）上午一起出席國健署2024「阿公阿嬤活力SHOW」啟動記者會，一起做國民健康署與運動網紅合作的「5動5健康」簡單動作。記者蘇健忠／攝影

老化 運動 阿嬤

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