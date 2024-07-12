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柏昇賣過期14年肉品情節嚴重 高市衛生局加重裁罰840萬元

聯合報／ 記者王勇超王昭月／高雄即時報導
高市衛生局查獲柏昇公司過期肉，今早宣布加重裁罰840萬元。記者王昭月／翻攝
高市衛生局查獲柏昇公司過期肉，今早宣布加重裁罰840萬元。記者王昭月／翻攝

高雄仁武區柏昇冷凍食品公司涉嫌將冷藏肉品改標後出售，橋頭地檢署指揮偵辦，查獲11.4公噸豬、雞、鴨、牛、鵝等過期肉品，其中鵝肉效期已逾期超過14年，高雄市衛生局審酌情節，今早表示將加重裁罰販售業者新台幣840萬元。

高市衛局表示，柏昇公司逾期肉品一案，局方「主動」移送地檢署，7月9日並配合橋頭地檢署調查，現場查獲逾期豬肉、雞肉、鴨肉、牛肉、鵝肉及廢下腳料，並封存約11.4公噸。

經查，柏昇公司肉品流向高市4間餐廳，除一家星級酒店，其餘3家餐廳都屬同一集團旗下。目前已全數預防性下架，有關出貨確切日期及品項、數量，則由檢調偵辦中，高市衛生局表示，審酌情節，將對柏昇加重裁罰販售新台幣840萬元。

衛生局指出，查扣的牛肉未標示效期，其他肉品也有部分未標示效期，部分豬、鴨、雞肉效期已過3至6個月，部分鵝肉效期為2010年5月8日，過期逾14年，部分下腳肉效期也過期7年餘。

衛生局 豬肉

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