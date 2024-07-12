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強震過後100天！太魯閣晶英紀錄片首曝光：款待的力量

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
開立醫療站、協助判定醫藥需求或優先上直升機需求。圖/晶華國際酒店集團提供
開立醫療站、協助判定醫藥需求或優先上直升機需求。圖/晶華國際酒店集團提供

2024年4月3日的強震過後，如今看似一切如常，但當時影響最劇的花蓮太魯閣有600人受困山中，至今過後100天，太魯閣晶英酒店首度曝光紀錄片《款待的力量》，還原當時現場。

畫面從天搖地變、大片落石塵土飛揚開始，聯外道路坍方、通訊與水電全數中斷，太魯閣成了孤島。太魯閣晶英酒店當下決定，「飯店不應只是飯店」，除了不收房費與餐費，同時也是特搜隊的前進指揮所，成為災民與旅客最可靠的避風港。酒店從山中孤島，挺身成為救災幫手與峽谷裡的堡壘，直到最後一位房客安全退房、踏上平安回家的路。

旅客回想當時，「當我們最後一批人坐上遊覽車，酒店工作人員、救難隊、警察站成一排朝我們揮手，當下我就哭了，很捨不得也很感謝。」也有旅客說，感覺得到酒店員工是發自真心的關懷與照顧，而不只是在工作。這股「用愛撐著彼此」的力量，成為所有人在災難當下最溫暖的記憶。

時隔100天，太魯閣晶英酒店將這段記憶化作影像，集結歷險歸來者第一手的照片、影片與心情分享，完成了《0403地震實錄‧款待的力量》紀錄片，並於今（7月12日）首度於太魯閣晶英酒店官方Youtube頻道曝光。

酒店總經理趙嘉綺表示，「花蓮很好，隨著山林休養生息，大自然萬物復甦，靜待一些時間，太魯閣終會迎來不同以往的峽谷樣貌。透過這部記錄片，讓更多人知道山林裡那些日子和那些故事，感謝有愛與勇氣的飯店同仁，將款待升級，展現愛與勇氣的真實體現。」

特搜專責協調官、客務主管與特搜討論協助事宜。圖/晶華國際酒店集團提供
特搜專責協調官、客務主管與特搜討論協助事宜。圖/晶華國際酒店集團提供
現場協助上直升機的人龍，避免人員誤闖造成起降困難。圖/晶華國際酒店集團提供
現場協助上直升機的人龍，避免人員誤闖造成起降困難。圖/晶華國際酒店集團提供
救援期間，大廳總是川流不息，員工依然堅守岡位，努力提供需要的協助與服務。圖/晶華國際酒店集團提供
救援期間，大廳總是川流不息，員工依然堅守岡位，努力提供需要的協助與服務。圖/晶華國際酒店集團提供

太魯閣 晶英酒店 飯店

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