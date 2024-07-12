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兩岸觀光露曙光 台北夏季旅展今開幕迎陸業者 羅文嘉：打下良好基礎

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
155名大陸官員、業者及演藝人員於展前先與台灣旅遊交流協會舉行剪綵儀式。記者周湘芸／攝影
155名大陸官員、業者及演藝人員於展前先與台灣旅遊交流協會舉行剪綵儀式。記者周湘芸／攝影

2023台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今起連3天在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者來台參與，大陸共有70多個攤位，是疫後最大規模的大陸官員集體訪台。海基會副董事長羅文嘉致詞表示，這次旅展張開手臂歡迎對岸旅客來觀光，是一個善意，為兩岸觀光交流打下良好基礎，希望未來我方也能到大陸交流。

台北國際夏季旅展今於世貿一館登場，155名大陸官員、業者及演藝人員於開幕典禮前，先與台灣旅遊交流協會舉行海峽兩岸展區剪綵儀式，並播放主賓省安徽推介影片、表演進行宣傳，氣氛熱絡；但陸方官員全程皆未接受採訪。

台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍於開幕典禮致詞表示，這次旅展600個攤位規模雖然不是最大，但最當令，秉持品質跟價值呈現4大特色，包括提供民眾完整旅遊資訊；五星級飯店住宿券跟餐券，凸顯國內旅遊並不貴；推動花蓮永續旅遊；還有多項舞台精彩表演，這次大陸有19位國寶級藝術大師來台，是另類的藝文饗宴。

賴瑟珍說，這次中央、地方一起提供全方位超值旅遊資訊，像是從台北出發的低碳夏日旅遊派對、農業部800條農村旅遊及漁村旅遊、航港局藍色公路、連江縣將淡菜直送旅展等。

羅文嘉致詞表示，這次將近500家業者設攤，其中有來自對岸12個城市、70多個攤位，有機會向全世界跟對岸介紹台灣的好山好水及美麗人文，是政府跟民間一起努力推動的開始，不僅向全世界招手，也張開手臂歡迎對岸旅客來觀光，展現台灣善良價值。

羅文嘉表示，重啟兩岸觀光交流是政府希望推動的，不僅能讓兩岸關係更好，為兩岸有更好發展跟利益，也希望透過海基會橋梁堆疊善意、跨越障礙、雙向交流。謝謝陸委會、觀光署、移民署這次讓對岸一起加入旅展，這是一個善意，希望這次對岸官員來台參展，將來我方也能到大陸去交流，這對雙方都有幫助。

羅文嘉指出，大陸業者透過難得機會跟台灣業者交流，台灣業者把風景介紹給他們，為兩岸觀光交流打下良好基礎，也讓國人到大陸旅遊的資訊更透明、提升旅遊品質、確保落實國人到大陸人身安全。

2023台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今起一連3天在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者獲准來台參與，大陸業者共有70多個攤位。記者周湘芸／攝影
2023台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展今起一連3天在台北世貿一館展開，今年陸方有155名官員及業者獲准來台參與，大陸業者共有70多個攤位。記者周湘芸／攝影
海基會副董事長羅文嘉致詞表示，這次旅展張開手臂歡迎對岸旅客來觀光，為兩岸觀光交流打下良好基礎。記者周湘芸／攝影
海基會副董事長羅文嘉致詞表示，這次旅展張開手臂歡迎對岸旅客來觀光，為兩岸觀光交流打下良好基礎。記者周湘芸／攝影
2023台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展有70多個大陸業者攤位。記者周湘芸／攝影
2023台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展有70多個大陸業者攤位。記者周湘芸／攝影

旅展 羅文嘉

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