郵輪紛來台 海洋富士號2025年首航基隆、高雄

台灣郵輪市場快速復甦，許多國際郵輪紛紛來彎靠或以台灣為母港，台灣港務公司預報，日本高端品牌郵輪「海洋富士號」將於明年首航基隆港、高雄港。

台灣港務公司今天發布新聞稿，與觀光署合作出擊，於10日、11日，參加韓國「濟州郵輪論壇」（Asia Cruise Forum Jeju），與地中海、歌詩達、荷美/璽寶、皇家加勒比、三井郵輪等各國際郵輪品牌代表及韓國樂天旅遊，分別就港埠設施及觀光資源等面向行銷台灣。

台灣港務公司說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫前未曾經營台灣客源市場的地中海郵輪，對於今年上半年基隆港航線的載客率表示驚喜，並說明未來會調度船隊，穩定供應春夏季基隆母港、冬季基隆-那霸雙母港的市場所需，且可能逐年增加艙位。

三井郵輪新成立的高端郵輪品牌-Mitsui OceanCruises則預告，旗下的最新成員「海洋富士號（MitsuiOcean Fuji） 」將於2025年首航基隆港、高雄港，旗下的日本丸將利用跨年假期造訪蘇澳港及基隆港。

璽寶郵輪船隊以小而精緻著稱，也預告2025年足跡將遍及基隆、高雄、花蓮、澎湖各港口；挪威郵輪明年規劃數趟基隆-仁川對開航程，並將行經高雄、花蓮等港，台灣港務公司預料將吸引高比例外國旅客搭機來台轉乘郵輪。

目前，來台最大的郵輪是17.2萬噸，可載5000多名旅客的地中海「榮耀號」。

台灣港務公司說，2026年可能有更大噸位郵輪以基隆為母港出發。

韓國旅行業巨擘-樂天旅遊規劃，2025年將有長達11天的包船航程造訪基隆港。

台灣港務公司說，台灣在疫情前是亞洲第二大郵輪客源市場，目前透過多管道國際行銷，共同向郵輪及旅遊業者招手開拓更多航線與新商機。

台灣港務公司基隆分公司總經理高傳凱也在論壇中，分享台灣郵輪觀光產業的最新展望。他說，依預報狀況，估計今年基隆港外國旅客可望突破2019年水準，高雄港旅運中心完成智慧化，澎湖港郵輪碼頭及蘇澳港新建的旅客中心，都會在今年落成啟用，各港在疫後都邁入新的里程埤；觀光署推動東南亞旅客搭機來台轉乘郵輪及便捷簽證、發展綠色旅遊目的地。

台灣港務公司說，目前的郵輪獎勵優惠，包括：減收郵輪靠港費用每航次最高超過8萬美元、空海聯營（Fly-Cruise）旅客每人獎助10美元，吸引郵輪及旅行業者的關注。