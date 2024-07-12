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藉夏日陽氣改善身體免疫力 慈濟中醫開三伏貼門診

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院中醫部洪崚育醫師說，三伏貼是以「正氣存內，邪不可干」理念為主的預防療法。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部洪崚育醫師說，三伏貼是以「正氣存內，邪不可干」理念為主的預防療法。圖／台中慈濟醫院提供

大暑將臨，中醫藉夏日陽氣改善身體免疫力的三伏天將到，台中慈濟醫院中醫部洪崚育醫師表示，三伏貼是以「正氣存內，邪不可干」理念為主的預防療法，每年持續敷貼可以有效改善過敏體質、呼吸道相關症狀，在疫情反覆流行時期也能幫助提升免疫力，降低症狀影響保持生活品質。

一名23歲男大學生從小鼻子過敏，氣溫或天氣變冷就容易感冒與氣喘，症狀頻繁導致影響作息，情況長年沒改善，他就近求診台中慈濟醫院中醫部，從18歲開始每年夏天做三伏貼治療，持續5年感覺呼吸道相關症狀有逐漸緩解。

洪崚育醫師說，中醫有透過補足正氣提高免疫的觀點，所以在夏天陽氣最盛的「三伏」，用藥材「貼」敷幫助儲陽氣、驅寒邪，達到「正氣存內，邪不可干」的預防醫療效果。今年的初伏是7月15日、中伏7月25日、末伏8月14日。

近期新冠疫情、流感相繼升溫，國際間出現新冠病毒變異株LB.1，傳染力已追上KP.2，新冠病毒只要有變異，以前的疫苗防護效果就會變差，洪崚育表示，目前已有學術研究顯示連續使用三伏貼治療3年，能有效改善過敏性鼻炎和氣喘80％以上症狀，也能幫助虛弱體質增強免疫功能。

台中慈濟醫院中醫部從7月13到8月3號平日開放三伏貼門診服務，7月13、20、27日上午有三次周六特別診；苗栗三義慈濟中醫醫院從7月15至8月9日，平日與周六上午提供敷貼服務。

台中慈濟醫院中醫部自7月13到8月3日平日開放三伏貼門診服務，苗栗三義慈濟中醫醫院7月15至8月9日也提供三伏貼服務時段。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院中醫部自7月13到8月3日平日開放三伏貼門診服務，苗栗三義慈濟中醫醫院7月15至8月9日也提供三伏貼服務時段。圖／台中慈濟醫院提供

中醫 慈濟 氣喘

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