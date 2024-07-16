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健康飲食必知「原型澱粉食物」一次看！這些食材成減重人共同菜單？

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
健康飲食必知「原型澱粉食物」一次看！這些食材成減重人共同菜單？ 圖片來源/unsplash
健康飲食必知「原型澱粉食物」一次看！這些食材成減重人共同菜單？ 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「原型澱粉食物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的原型澱粉食物聲量排行。

不少人為了減重嘗試過各種手段，甚至採取較激烈的節食與斷食，或者有著「減肥不能吃澱粉」這樣的迷思；不過有營養師就指出，其實減肥瘦身不一定要透過挨餓，且人體也需要足夠的醣類才能夠維持基本的生理機能，因此吃對富含維生素、礦物質、膳食纖維等營養素的「原型澱粉食物」便相當重要！

「地瓜」飽足感高又富含膳食纖維　網交流「燕麥」食譜討論度高

▲ 網友熱議TOP7原型澱粉食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP7原型澱粉食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近半年網路上關於「原型澱粉食物」話題的討論，發現「地瓜」因富含人體所需營養素如胡蘿蔔素、維生素C及膳食纖維等，而被點名為「超級澱粉食物」。

在社群討論區中也常可以見到網友推薦地瓜作為取代精緻澱粉的主食，例如便有減肥中的民眾分享「我個人最喜歡吃冰凍地瓜，放冷凍庫平常要吃可以烤一下加熱或是常溫退冰，超級方便！」，大讚地瓜是優質的澱粉來源、料理方式也很簡單。此外，也有網友發文詢問「你各位有什麼便宜原型食物口袋清單嗎？」，下方留言中不少人都提到地瓜「有飽足感」且「價格低廉」，可說是想吃得健康又想照顧荷包的民眾的福音。

而「燕麥」也是不少網友減重減脂期間攝取澱粉的首選，討論區便有許多網友相互交流自己喜歡的「燕麥食譜」，例如「隔夜燕麥超好吃的！加入喜歡的水果我可以每天吃」、「我之前飲控時，早上吃隔夜燕麥、下午茶吃燕麥做的蛋糕或餅乾，晚上煮燕麥粥」等等。

也有營養師說明，燕麥富含「抗性澱粉」，較不易被小腸吸收或被迅速地轉化為葡萄糖，也因此能達到控制血糖、滋養腸道益生菌的功效，是減重時相當理想的飽足感來源。

另外，口感綿密香甜的「南瓜」也受到網友喜愛，網友表示「烤過的南瓜鮮甜好吃，還帶著微微炙燒香氣」、「新鮮南瓜做成的南瓜泥真的鮮甜到不行」，點出其料理方式相當多變，也較不容易吃膩。

而「玉米」種類繁多，先前有營養師便總結出「白玉米」醣分較少、抗性澱粉較多因此熱量最低，「水果玉米」含有最多膳食纖維，「甜玉米」則是增強免疫力、保護力的首選，但也提醒無論哪種玉米都需注意不要吃過量。

減重是一場長期抗戰，選對食物、攝取適量比例才更容易成功，而能否持之以恆亦是重要關鍵；若你正為了每日菜單感到苦惱，不妨多多參考網友的建議與創意食譜，為自己制定一套營養均衡的飲食計畫吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「租屋補助常見問題」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/01-2024/06/06，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞、Podcast評論（排除抽獎文）

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