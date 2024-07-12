凱米颱風可能生成？ 專家：下周關注重點 估對台影響機會小

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聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周末各地為晴時多雲，早晚天氣穩定，午後有熱對流帶來短暫雷陣雨的天氣型態，南部清晨偶有些迎風短暫陣雨機會。本報資料照片
今天至周末各地為晴時多雲，早晚天氣穩定，午後有熱對流帶來短暫雷陣雨的天氣型態，南部清晨偶有些迎風短暫陣雨機會。本報資料照片

今天至周末台灣持續受太平洋高壓勢力影響，為西南風環境，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，各地為晴時多雲，早晚天氣穩定，午後有熱對流帶來短暫雷陣雨的天氣型態，南部清晨偶有些迎風短暫陣雨機會。

不過，林孝儒表示，這幾天太平洋高壓的勢力有些增強，午後降雨將較過去兩天減緩許多，預測午後熱對流發展的範圍有些縮減，較局限於山區。

民眾如果前往山區活動，仍要留意午後仍有短暫雷陣雨機會，時有較大雨勢。林孝儒表示，要適時觀察天色是否烏雲靠近或有雷聲時，避免在溪流、河谷等地逗留，應立即尋找安全場域避險。

氣溫部分，林孝儒表示，將持續炎熱，尤其大台北盆地區、中南部及東部都有機會出現高溫36度或以上的機會，務必防範高溫，留意自身健康狀況，避免長時間曝曬在陽光下，並隨時補充水分，避免熱傷害。

下周初步來看，預測台灣仍處在太平洋高壓邊緣的東南至偏東風環境，不過，林孝儒表示，高壓的強度將有些減弱趨勢，因此整體上氣溫依舊炎熱，沒有太大變化外，各地降雨型態仍是以午後熱對流短暫雷陣雨為主，而東南部也有迎風短暫雨，不過屆時轉為弱風側的西部將較有利熱對流發展旺盛，是否有較顯著的降雨影響機會，就要多觀察。

民眾關注近期有無颱風甚或影響台灣，林孝儒表示，目前可以看到南海有季風低壓正在發展中，預測周末至下周將持續增強，有可能發展成為熱帶性低氣壓或颱風，還需周末進一步觀察。

然而，他說，現在這樣的環境也逐漸顯示出，南海至菲律賓東海面將逐漸有利於熱帶系統發展的環境，不排除從中都再有熱帶性低氣壓或颱風生成的機會，因此是否有今年第3號颱風凱米（Gaemi）生成機會為下周的天氣重點。

不過，林孝儒表示，初步來看，下周太平洋高壓的勢力雖然有北抬減弱的趨勢，但還仍有往台灣延伸趨勢，預測熱帶系統會受副高南側邊緣及西南季風導引，朝西至西北方向移動機會高，主要趨向南海至廣州一帶，對台灣直接影響機會較小，暫時不用太過於擔心。

南海 颱風

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