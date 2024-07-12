夏季流感爆發 兩百萬長者未打疫苗 佐劑疫苗提高保護力

今夏流感疫情在免疫負債侵襲下達到高峰，6月起，類流感就診人次、流感重症病例數都高於去年同期。今年流感併發重症病例至7月10日已有995人，與去年全年病例相差不到百人。疾管署統計，五成流感併發重症者為65歲以上，七成五死亡病例未接種疫苗。流感疫苗接種計畫成果更顯示，65歲以上近半數未接種流感疫苗，換算全台約有兩百萬長者在夏季面臨流感帶來的健康威脅。

台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民指出，未來流感疫苗也可以採取分齡施打的原則，讓各年齡層有最好的保護力。由於一般疫苗的保護力時效約為半年，歐美各國建議免疫力較差的65歲以上長者接種含佐劑疫苗，除了增加二到三成的保護效果，保護力時效也可長達一年。

去年起全球已觀察到流感全年化趨勢，疾管署也印證此現象。今年上半年因流感重症累計至7月10日已有995例，相較去年全年度總數1058人，只差63人，顯示夏季流感肆虐情況仍劇；流感重症累計至今已有198人死亡，也打破冬天是好發季節的往例。

黃立民指出，新冠疫情解封帶來的「免疫負債」，讓夏天流感疫情與冬天一樣嚴重，大約需要二到三年才會回到常規，但即便明年起「免疫負債」即將步入尾聲，預測流感疫情將趨緩，但夏天仍需留意流感病毒。

流感重症仍以65歲以上長輩為高危險群，疾管署監測資料發現 ，從去年10月至今年7月10日的流感併發重症者已累計1,268例，五成以上為65歲以上長輩，死亡患者當中又有七成五未接種疫苗。而疾管署111年度流感疫苗接種計畫成果更顯示，相較於6個月以上3歲以下幼兒接種率達七成，65歲以上長者有近半數沒有接種流感疫苗，換算全台有超過兩百萬長者恐面臨夏季流感的威脅。

面對流感威脅，長者應如何自保?黃立民表示，目前一般流感疫苗其保護期約為3至6個月，每年10月接種，保護力可到隔年5月止；但對於免疫系統較弱的老年人，其保護力相對也較弱。黃立民提醒，歐美各國已建議65歲以上長輩接種加佐劑的流感疫苗，不只保護力可達一年，保護效果亦增加二成到三成，這對即將成為超高齡社會的台灣來說相當重要。

黃立民進一步解釋，65歲以上的長者其免疫系統對病毒株的敏感性降低，無法順利接受流感疫苗的刺激，進而產生足夠的抗體，導致抵禦能力減弱；加上免疫系統的記憶力減退，保護力也較弱，一旦感染流感，可能會出現較嚴重的症狀，甚至引起併發症。若能事先接種含佐劑的疫苗，可有效提升免疫系統對疫苗抗原的反應，從而提高疫苗的效用。