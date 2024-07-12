高溫炎熱、午後雷陣雨 氣象署：季風槽漸建立 7月下旬關注颱風發展

未來1周天氣高溫炎熱、有午後雷陣雨。中央氣象署預報員林伯東表示，台灣目前上空晴朗無雲，到下午之後可能有午後對流發展。台灣的北邊有鋒面系統影響日本、韓國、中國一帶，所以這些國家比較多雨。南邊洋面上因為季風槽已經逐漸開始建立，有一些對流系統發展當中，氣象署會密切關注是否有機會形成颱風。

林伯東表示，今天午後各地山區可能有明顯降雨，接近平地的地方例如大台北南側、嘉南高屏的平地，都可能有午後雷陣雨發展，也可能有大雨發生。風向改變，偏向西南風到南風的環境，周日之後慢慢轉為東南風，屆時整個西半部降雨會更加明顯。

溫度方面，林伯東表示，目前各地已經出現30度以上高溫，尤其北部沿海、台北盆地、南高屏地區，另外，東南部今天有焚風發生、溫度特別高，氣象署持續發布高溫資訊。

未來1周天氣，林伯東表示，今天比較偏向西南風，明天開始慢慢轉為偏向南風，周日轉為偏向東南風，且南邊可能有低壓正在發展當中，部分地區因為跟高壓的梯度變大，可能風速會比較強。未來幾天到下周三之前都可能出現高溫的情形。

近期是否可能有颱風發展？林伯東表示，以目前最新資料，有些模式預測南海的熱帶系統可能往中南半島方向，大部分模式顯示還沒有辦法組織起來颱風的情形，未來1周台灣的南邊的熱帶系統發展機率比較低，但長期的資料來看，7月下旬還是有機會有颱風生成，至於是否影響台灣，要視颱風形成的狀況而定。