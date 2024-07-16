腰酸背痛誰能懂？網友熱議TOP5上班族「痠痛部位」一次看



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「上班族痠痛部位」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的上班族痠痛部位聲量排行。

你上班時總是腰酸背痛嗎？對於上班族來說，由於長期久坐、姿勢不良的緣故，容易讓各種症狀，如烏龜脖、脊椎側彎找上門來，但你知道哪些部位的酸痛問題最受熱議嗎？讓我們一起來關心那些可能出狀況的身體部位吧！

「肩頸痠痛」不能只靠酸痛貼布、按摩 適當訓練肌群才能治標治本

▲ 網友熱議TOP5上班族痠痛部位 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對「上班族痠痛部位」的話題討論，可以發現「肩頸」、「背部」痠痛是許多人困擾的疼痛部位之一。由於姿勢前傾、肌肉使用過度等原因，容易使得上半身發炎痠痛。

日前便有網友以「上班上到肩頸超痠痛」為題發文詢問，直言「每天貼痠痛貼布跟每週按摩也沒有改善」，希望能獲得其他緩解症狀的建議，引來熱心網友回覆，如「買螢幕支架，盡量讓自己姿勢正確」、「要不停變換姿勢，過一段時間就要起身休息等等」，但也有網友呼籲道「去復健科診所治療，透過專業療程才能改善問題」，建議通過醫師評估，去尋求最有效的改善方式！

而「腿部」痠痛也不容忽視，不少上班族因水分攝取過少、坐姿不良，導致腿部神經壓迫甚至是筋膜發炎。

有一名網友便大吐苦水道「雙腿腫脹、極度痠痛，下班累到現在沒有力氣洗澡」，獲得不少網友共鳴，安慰道「工作辛苦了，注意身體」，也有網友提出實質建議，提醒如「吃鳳梨、香蕉能減緩腿部肌肉痠痛」、「延展身體的體操能減緩神經壓迫」等，表示工作辛勞之餘，也要適當的運動、飲食，才能調劑身心健康。

另外，長期的久坐容易導致對「腰部」的壓迫。部分民眾因為工作需求需要長期久坐辦公，對「腰部」產生嚴重的傷害。

對此便有醫生提出建議「傳統復健方法可能是電療、拉腰、熱敷，但其實沒有解決姿勢跟工作的問題」，事實上，訓練肌群才是解決問題的關鍵，不僅能起到治療的功效，更能預防相關疾病。

你也是受腰酸背痛所苦的上班族嗎？雖然工作很重要，但是好好保護身體才是能長久工作的重要資本，不妨參考以上網友們的建議，建立出一套適合的訓練計劃，從源頭根治痠痛問題！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「上班族痠痛部位」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/11-2024/06/11，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞（排除抽獎文）

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