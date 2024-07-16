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解渴首選！8大「消暑飲品」帶你涼快一夏

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
解渴首選！8大「消暑飲品」帶你涼快一夏 圖片來源/unsplash
解渴首選！8大「消暑飲品」帶你涼快一夏 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「消暑飲品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8大消暑飲品。

炎炎盛夏來臨，對許多人而言，冰涼暢快的飲料不僅僅是解渴的選擇，更是生活中不可或缺的一部分。為了讓自己在炎熱的夏季中保持清涼，除了待在室內吹冷氣外，也可以嘗試看看網友推薦的消暑飲品口袋名單，而其中又有哪些消暑飲品備受熱議呢？趕快一起來看一下吧！

「紅茶」清涼解渴還可搭配其他配料好過癮 「抹茶」回甘茶香且富含營養素！

▲ 網友熱議TOP8消暑飲品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8消暑飲品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近3個月內網友針對「消暑飲品」的相關話題討論，可以發現在討論消暑飲品時，網友最常提及「紅茶」。其中就有網友分享每到夏日最期待的就是喝上一杯「紅茶冰」，並表示紅茶清涼解渴，且「紅茶冰的碎冰，不僅大大增加飲品的冰度，重點是微融化後喝入的微碎冰感，讓炎熱的夏天瞬間都降溫了」，引起不少人的共鳴；另外也有網友分享紅茶可以搭配如檸檬冬瓜、冰淇淋、寒天等配料增添口感。

而口感獨特又有豐富口味的「冰沙」，也十分受到網友歡迎，是備受討論的消暑品之一。在網上也經常可以看到有人分享不同口味的冰沙食譜，其中就有一名網友分享自己辦公室的午休空檔都會做牛奶冰沙，簡單方便的製法也引起其他人熱議，回覆道「牛奶我常喝，但沒想到可以做冰沙」、「看起來好好吃，今天晚上馬上去買鮮奶做」，表示深受該名網友的牛奶冰沙食譜吸引。

除此之外，「抹茶」也是眾多網友喜愛的消暑飲品。淡淡的苦味和回甘的茶香，讓不少網友覺得「回味無窮」、「一口接著一口」，而一杯冰冰涼涼的抹茶除了能消暑之外，也有網友分享抹茶的其他好處，像是抹茶粉含有的兒茶素和茶多酚，擁有超強抗氧化力，可以幫助養顏、抗衰老，並減少細胞受損來預防慢性疾病，解暑又顧到健康的抹茶引起網友們的熱議，表示身為「抹茶控」真是件幸福的事！

在夏日飲品的選擇上，你最喜歡的飲品有上榜嗎？若你也覺得盛夏悶熱難耐，不妨參考看看其他網友對於這些飲品的推薦，幫自己挑一款消暑飲品來解解熱吧！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「消暑飲品」相關討論則數。

觀測期間：2024/03/13-2024/06/13，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、部落格、新聞、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

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