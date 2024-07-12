周日起環境有利颱風生成 賈新興估下周五前後成颱機率

何時真正進入颱風季？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，有利颱風生成環境指標顯示，周日至7月底，環境有利颱風生成，之後暫歇至8月5日，8月中旬起至9月中旬， 環境有利颱風生成。觀察周日，在南海及菲律賓東方外海熱帶性低氣壓發展機率，於下周五前後增強為颱風的機率約2至3成。

短期氣候趨勢和未來10天天氣重點，賈新興表示，明天午後，北部山區、南投、南部山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。周日午後，苗栗以南山區、台南及高雄有零星短暫陣雨。晚上，台東沿海及恆春半島有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周三，台東及恆春半島易有局部短暫陣雨，其中，下周一午後，新竹以南山區有零星短暫陣雨。下周二午後，新竹以南山區及台南和高雄有零星短暫陣雨。下周三午後，新竹以南山區有零星短暫陣雨。

下周四至下周五，恆春半島易有局部短暫陣雨，其中，下周四午後，新竹以南山區、彰化、雲林及嘉義有零星短暫陣雨。下周五午後，西半部有局部短暫陣雨，宜蘭亦有零星短暫雨。20日至21日，苗栗以南有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

短期氣候趨勢預估，賈新興表示，8月5日起至8月下旬前，台灣降雨以偏少的機率高。