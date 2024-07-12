北市等13縣市亮高溫燈號 午後留意大雷雨

氣象署對台北市等13縣市發高溫燈號資訊，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區平地也可能有局部雷陣雨等，請留意短延時強降雨。

氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，高溫燈號資訊包括台東縣為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台中市、彰化縣、南投縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣為黃色燈號，有36度高溫的機率。

氣象署表示，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區平地午後也可能有局部雷陣雨，中部以北及宜花山區有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出攜帶雨具備用並留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺。

各地高溫普遍約33至35度，尤其台東有焚風發生，局部高溫可達38度左右，中南部地區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫，戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免中暑。

新竹以北沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有較強陣風，請注意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：12日環境風場為西南風，西半部水平及垂直擴散條件佳，空品多為良好；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。