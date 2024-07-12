分科測驗考生注意 今飆極端高溫 吳德榮：午後大雷雨威脅

113年分科測驗今天登場，天氣持續高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天至下周四台灣都在暖氣團內，空氣偏暖，又在太平洋高壓範圍內，天氣晴朗，白天陽光加熱，帶來極端高溫的條件，要注意防曬、防中暑，避免熱傷害。今天各地高溫約在37、38度左右，北部24至37度，中部23至37度，南部25至38度，東部23至38度。

吳德榮表示，今、明兩天大氣持續不穩定；近山區午後有對流發展，擴大至部分平地及鄰近山區；應注意局部大雷雨如雷擊、強風、瞬間大雨的威脅，平地應防急雨積水，山區續防坍方、落石、土石流。

周日、下周一太平洋高壓略增強，吳德榮表示，雖仍有午後對流，但範圍縮小，強度略減弱。下周二至周四因受到熱帶擾動、外圍水氣的間接影響，午後對流的強度增強、降雨範圍略擴大。