【專家之眼】只能靠自己：「偽鮮乳」橫行 政府卸責

國內超商、手搖飲與餐廳等含乳類飲品，添加乳品標示不明確相當普遍，筆者多次要求政府介入，強制揭露乳品內容，主管機關置之不理。日前消基會抽查相關商家，只有一成店家揭露，足見問題嚴峻。政府枉顧國人健康與消費權益，消費者只能自力救濟。

引用「Taiwan- Drink — 激飲狂潮：台灣手搖產業分析」，國人偏愛手搖飲料，自2011年以降，除了2021年疫情有稍微下降的情形，國人在飲料消費均呈現穩定的成長，2023年銷售額達1195億元。以財政部統計的手搖飲店業2023年銷售額推估（用每杯飲料50元計算），台灣人一年喝掉約10億7,504萬杯手搖飲料。其中奶茶/鮮奶類占12.5%；咖啡/拿鐵比率為7.3%，亦即與乳品有關的飲料約為16%，推估營業額接近新台幣200億元，無論數量與金額均十分可觀。這還只是手搖飲店業的數據，若加上超商、早餐店與餐廳，數字將更為驚人。

過去手搖飲乳品原料多採用外國進口奶粉，2008年前每年奶粉進口量達8-10萬公噸，2008年爆發中國大陸奶粉摻雜三聚氰胺事件，民眾開始關注食安問題，商家轉而使用國產鮮乳。惟隨著時間推移，店家基於成本考量，開始找其他「偽鮮乳」替代品，其中以廉價且品質遠低於鮮奶的冰磚奶最多。

查詢農產貿易數據，濃縮奶的進口數量成長驚人，2008年僅有424公噸，2012年首次超過1萬公噸，去年已逾2萬公噸，今年前半年就已經2.5萬公噸，遠遠超越去年全年的數量，直接衝擊國產鮮乳市場。

消基會4至5月間針對市面上74家手搖飲、咖啡店及早午餐店販售的鮮奶茶類飲品添加使用的奶品進行調查，發現僅8家（10.8%）店家在品牌官網或菜單上完全揭露所使用的牛奶品牌。

此次，調查的對象限定是高價位的「鮮奶茶類」產品，就有不少產品使用濃縮奶，若是全面調查所有的含乳飲品，按照急遽增加的濃縮奶進口量推測，低價的含乳飲品使用進口還原奶的比率應十分可觀。

企業為應對市場激烈的競爭，選用成本較低的冰磚奶，甚至採用奶粉沖泡，只要符合一定的衛生標準，也不應予以苛責。除非是刻意標示不實，如標榜採用鮮奶，卻是使用冰磚奶，就屬於廣告不實，觸犯公平交易法與消費者保護法等規範。

然而，消費者有「知」的權利，需在資訊完整且透明下，始能做出理性的選擇。無奈多數飲品業者不願意提供完整的乳品資訊，消費者無從知悉飲品添加的乳品的品質，如同二手車選擇困境，「逆選擇」成為常態。資訊不透明下，使用品質較差「偽鮮乳」的業者，賺得盆滿缽滿；採用國產優質鮮乳的業者，因飲品價格較高，難獲消費者的青睞，反成為受害者。

資訊不對稱下，最好的作法就是由公權力介入，要求企業強制揭露，惟主管機關卻無意為之。此時，消費者只能靠自己，拒絕購買隱匿資訊店家的商品，優先選擇自願揭露的業者，並透過網路推薦優質企業。