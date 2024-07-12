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今上看38度極端高溫 粉專：大台北、中南部內陸「燙到發黑」
各地天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天中午前後台東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市地區、新北市地區、雲林縣地區、高雄市地區、屏東縣地區、花蓮縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台中市地區、彰化縣地區、南投縣地區、嘉義市地區、台南市地區、宜蘭縣地區為黃色燈號。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風季之前，高溫酷熱的日子還是要先過。台灣上空持續吹偏南風，今明兩天各地高溫繼續上看33度以上，其中，大台北地區、中南部內陸區，「更預測燙到發黑」，上看35至36度以上，「很熱，防暑準備要做好」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這兩天偏山的區域還是容易有午後雷雨，「消暑唯一救星，但在雨下下來之前，會很熱，多多忍耐了」。
氣象署建議，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。
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