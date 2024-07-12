颱風季了？ 鄭明典：條件還不是很充足

將迎颱風季，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，說明「間熱帶輻合帶」以及「季風槽」。他分析，颱風季目前條件還不是很充足。

鄭明典在圖中標示的紅色框和黃色框，他表示，在赤道附近，紅色框內一條接近連續的積雲帶，就是間熱帶輻合帶（ITCZ），黃色框是季風槽和間熱帶輻合帶交會的地方。有些學者認為季風槽也是間熱帶輻合帶的一部分，也有學者認為兩者特徵仍有差異，應該分開來看。

他說，基本上，西北太平洋多數颱風都是由季風槽或間熱帶輻合帶裡面的雲團發展出來。經驗上，天氣形態上的颱風季會以黃色框區內的對流中心線北抬到北緯15度以北為起始。現在這一區對流還稍微偏南，所以條件還不是很充足。