快訊

谷立言見賴總統提一中政策 學者：AIT提醒台灣意味濃

分科測驗今登場 高溫炎熱、午後雷陣雨 小心中暑帶雨具

颱風季了？ 鄭明典：條件還不是很充足

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
在赤道附近，紅色框內一條接近連續的積雲帶，就是間熱帶輻合帶（ITCZ），黃色框是季風槽和間熱帶輻合帶交會的地方。圖／取自鄭明典臉書
在赤道附近，紅色框內一條接近連續的積雲帶，就是間熱帶輻合帶（ITCZ），黃色框是季風槽和間熱帶輻合帶交會的地方。圖／取自鄭明典臉書

將迎颱風季，前中央氣象局鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，說明「間熱帶輻合帶」以及「季風槽」。他分析，颱風季目前條件還不是很充足。

鄭明典在圖中標示的紅色框和黃色框，他表示，在赤道附近，紅色框內一條接近連續的積雲帶，就是間熱帶輻合帶（ITCZ），黃色框是季風槽和間熱帶輻合帶交會的地方。有些學者認為季風槽也是間熱帶輻合帶的一部分，也有學者認為兩者特徵仍有差異，應該分開來看。

他說，基本上，西北太平洋多數颱風都是由季風槽或間熱帶輻合帶裡面的雲團發展出來。經驗上，天氣形態上的颱風季會以黃色框區內的對流中心線北抬到北緯15度以北為起始。現在這一區對流還稍微偏南，所以條件還不是很充足。

氣象局 鄭明典 颱風

延伸閱讀

恐有利颱風增強！鄭明典：台灣周圍海溫高 暖池中的暖池

台灣4大高溫區發燒紅通通 鄭明典：典型熱區一起出現了

「很強的高壓在台灣正上空」 鄭明典直呼異常：高溫還會持續

接棒彭啟明報氣象 鄭明典：颱風季開始但還沒有颱風生成跡像

相關新聞

亞洲首例 8歲女童「分肝種腎」脫離洗腎命運

今年八歲的吳小妹罹罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，兩顆腎臟嚴重變形，只得手術切除，多年以來靠洗腎續命，但引發心衰竭、骨質疏鬆等...

政院拍板 明年擴大癌症篩檢

為降低國人癌症死亡率，行政院昨天拍板，明年起將擴大四癌篩檢對象，預算也將增至六十八億元。衛福部國健署長吳昭軍表示，各界都...

太噁心！過期肉品改標出售 高雄柏昇公司查獲過期14年的「殭屍鵝肉」

高雄仁武區柏昇冷凍公司涉嫌將過期肉品改標後出售，9日橋頭地檢署指揮衛生局等單位，查獲逾期肉品並封存約11.4公噸。誇張的...

分肝種腎／盡早登記易配對成功 醫：童移植腎比洗腎好

末期腎臟病孩童爲維持生命，必須長期洗腎，依二○二二年腎臟年報以衛福部健保署資料推估，全國約有兩百位兒童、青少年受洗腎所苦...

分肝種腎／母伴娃換腎「她堅強 我要更勇敢」

今年八歲的吳小妹罹患罕見癌症「威爾姆氏腫瘤」，此為腎臟惡性腫瘤，她一出生就必須在醫院過著治療的生活，經切除雙腎治療後，需...

分科測驗今登場 高溫炎熱、午後雷陣雨 小心中暑帶雨具

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署說，高溫普遍可以來到32至36度，午後則易有局部短暫雷陣雨，極端高溫及午後熱對流好發區域...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。