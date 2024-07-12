下周低壓出現是否成颱？ 氣象署：不排除「現在八字還沒一撇」
下周是否有颱風發展可能？中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，菲律賓以東、南海有旺盛的對流雲系，但它們的結構還很散亂，還需要幾天的時間發展，預計周日之後，南海、菲律賓以東海域會逐漸有低壓出現。後續會不會變熱帶性低氣壓、甚至颱風，「不排除，但時間點要再觀察了」。
氣象署表示，未來1周天氣重點依然是高溫炎熱、有午後雷陣雨，至於熱帶系統，「現在八字還沒一撇」。
未來1周由於太平洋高壓仍強，氣象署表示，低氣壓發展起來後在南方活動的機率較高，南海發展出來的低壓大致往中國海南島、越南接近；菲律賓東方海面出現的低氣壓，也大致往菲律賓移動。所以未來1周，台灣仍然維持夏季的天氣型態，中午前後注意高溫、午後局部雷陣雨。再後續的發展，由於預報的不確定性很高，氣象署密切觀察。
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