分科測驗今登場 高溫炎熱、午後雷陣雨 小心中暑帶雨具

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署說，高溫普遍可以來到32至36度，午後則易有局部短暫雷陣雨，極端高溫及午後熱對流好發區域視環境盛行風向而定；外出活動注意防曬並多補充水分，預防中暑，也要留意天氣變化，攜帶雨具備用；尤其山區午後熱對流容易發展得較為旺盛，需留意較大雨勢、溪水暴漲，前往溪河附近活動或遊憩注意安全。

為期兩天的「分科測驗」今天登場，中央氣象署表示，今天各地大多為晴到多雲的天氣，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區平地午後也可能有局部雷陣雨，中部以北及宜花山區有局部大雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出攜帶雨具備用並留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺。

氣溫部分，今天天氣炎熱，各地高溫普遍約33至35度，尤其台東有焚風發生，局部高溫可達38度左右，中南部地區、大台北盆地、花東縱谷也容易出現局部36度以上高溫。桃園以北、馬祖、綠島及蘭嶼易有較強陣風。

明天太平洋高壓逐漸西伸增強，環境風場轉為偏南風，各地為晴到多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

周日到下周四太平洋高壓勢力往北調整，環境風場轉為為東南風，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍以晴到多雲為主，天氣炎熱，大台北及中南部內陸地區可能有37度以上高溫，午後西半部地區及東半部山區仍要留意局部短暫雷陣雨。

19日至21日台灣附近為東南風環境，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率，各地無雨時，天氣依然相當悶熱。

至於是否有颱風發展可能，氣象署表示，下周起，南海至菲律賓東方海面的大氣環境將逐漸有利熱帶系統發展，氣象署持續觀察是否有其水氣北上影響台灣的天氣；7月下旬起，南海與西北太平洋熱帶系統的活動將更為活躍，持續密切觀察是否可能有熱帶系統會影響台灣。