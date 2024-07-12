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不健康指標5中3 就有代謝症候群

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
國健署即日起辦理「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動。圖／國健署提供
國健署即日起辦理「2024戰勝代謝症候群」獎勵活動。圖／國健署提供

依據衛福部國健署統計，台灣20至64歲民眾，每4人就有1人罹患代謝症候群。若是血壓、血糖、血脂偏高的「三高」，加上腰圍過粗、好的膽固醇不足的「二害」等5項中，只要符合其中3項，即有代謝症候群，未來得糖尿病、心血管疾病的發生風險是一般人的2至6倍。國健署長吳昭軍呼籲，唯有改變生活習慣，才能擁抱健康人生。

營養師公會全國聯合會副理事長陳珮蓉表示，許多人看到自己的健檢數據血脂高、「滿江紅」就會面色凝重，其實只要做好飲食規畫，烹調時少油少鹽，飲料減少糖分攝取，並搭配適當的運動，把體重減少5%至10%就能有所改變，可以戰勝代謝症候群。

42歲的吳小姐，常久坐又不愛運動，喜歡吃麵包等高油、高熱量的食物，某日突然發現自己爬樓梯會喘，健檢數據「滿江紅」，空腹血糖、三酸甘油脂與腰圍都超標，體重達64公斤，BMI也超過30，經由生活方式改善，包括飲食調整、快走等運動，終於擺脫代謝症候群。

陪伴吳小姐遠離代謝症候群的醫師楊國君，和患者共同訂下「少吃肥肉、每天快走、飯後散步」等目標，經過一段時間積極落實與改變，患者在家能站就不坐，三餐均衡飲食，經定期追蹤，空腹血糖和三酸甘油脂都已改善，已經不再是代謝症候群患者。吳小姐說，她還是會持續維持健康生活習慣，避免代謝症候群再次找上門。

如何改善代謝症候群？

楊國君提出「23456」口訣供民眾參考：

●2計：血壓計和體重計

●3戒：戒掉菸、酒、檳榔

●4卡：登記卡、健保卡、悠遊卡、記錄卡路里

●5蔬果：天天5蔬果，且蔬菜多於水果

●6個月回診：半年回診一次

國健署與健保署合作推動「全民健康保險代謝症候群防治計畫」，至今近2700家診所、超過4300名醫師加入計畫，收案逾21萬人，參與計畫的民眾都接受至少1項不健康生活習慣改善指導。醫師公會全國聯合會理事長周慶明說，此計畫有助降低亞健康民眾的慢性病風險，有望改善健保財務，更是「健康台灣」重要關鍵，希望能達到3萬名醫師參與的目標。

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