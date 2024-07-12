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健康你我他／增加長照失能險 退休生活更安穩

聯合報／ 文／吳一忠（嘉義水上）
我的退休準備分數85分，屬於王者獅子，頗感欣慰。圖／吳一忠提供
我的退休準備分數85分，屬於王者獅子，頗感欣慰。圖／吳一忠提供

聯合報推出「你的退休力，今年有幾分？」調查，透過分析評估，我的退休準備分數85分，屬於王者獅子，放心享受優質退休生活的「優老族」，頗感欣慰。

服役軍旅20年，歷經部隊精良訓練，學會不少才藝技能，一般機械、水電維修都親自處理，尋常家事一手包，三餐炊煮無虞，生活照料不假他人，個性獨立自主。

我從未中斷學習，卸下戎裝後報考專科、佛學院、研究所，年屆半百，取得碩士學位。接著到社區大學及佛學班上課，與人群保持互動，不致和社會脫節；每天閱報、看書、寫稿，時常動腦邏輯清晰。

身為三高患者，為保持身體健康，持續健走、類慢跑、舉啞鈴、仰臥起坐，按時就醫看診、定期健檢、洗牙；不偏食挑嘴，營養攝取均衡，捐全血達124次，目前狀態都很好。

懷抱回饋社會之心，擔任急診室及身障團體志工，幫助原民和弱勢團體，到安養院陪伴長者，行善助人心情愉悅。對生死看得豁達，簽了器官捐贈、大體捐贈和放棄急救同意書，讓必朽之身軀，善用到生命最後一刻。

最近長輩老病纏身，花費不少積蓄，讓我心生警惕，光靠退休金難以支應開銷，雖有投資、儲蓄和醫療險，仍感財務準備不足，應該增加長照和失能保險，並積極開發財源，才能安穩度過退休生活。

器官捐贈 患者 獅子

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